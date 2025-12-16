قلع و قمع ۴۱ مورد اراضی غیرمجاز در استان سمنان برای تامین امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان ظهر سه شنبه در بازدید اراضی کشاورزی سمنان از اجرای ۴۱ مورد قلع و قمع طی شش ماهه سال جاری در استان خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این حکم عمدتاً در شهرهای گرمسار، سرخه، دامغان و شاهرود بوده است، ادامه داد: در مجموع ۴۷۳ هزار و ۶۲۴ هکتار اراضی به چرخه تولید بازگشت.

رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان صیانت اراضی کشاورزی را از مأموریت‌های این سازمان برشمرد و در ادامه گفت: رویکرد تاکید بر این موضوع استمرار تأمین امنیت غذایی استان سمنان است.

خراسانیان با تاکید بر اینکه حفظ پایدار منابع خاک دیگر رویکردی که در این طرح‌ها پیگیری می‌شود، تصریح کرد: از این رو با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در استان سمنان به طور جد برخورد می‌شود.

وی پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز را راهی برای حفظ منابع ارزشمند خاک به عنوان بستر اولیه تولید دانست و گفت: برخورد قاطع با این تغییر کاربری‌ها و اجرای احکام قانونی آن مورد تاکید است.