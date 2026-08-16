کشنده فاو با راننده ۱۵ ساله در محور جرقویه توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه استان اصفهان در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و کنترل تردد وسایل نقلیه در محور جرقویه، یک دستگاه کشنده فاو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بررسی‌های لازم دریافتند راننده کشنده نوجوانی ۱۵ ساله است که هیچ‌گونه گواهینامه رانندگی ندارد و بدون برخورداری از شرایط قانونی و مهارت لازم، هدایت یک وسیله نقلیه سنگین را بر عهده گرفته است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به خطرات ناشی از رانندگی افراد فاقد صلاحیت با وسایل نقلیه سنگین تصریح کرد: با توجه به نوع تخلف و احتمال بروز حوادث جبران‌ناپذیر برای راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده، کشنده توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

وی ادامه داد: نوجوان ۱۵ ساله به همراه مالک خودرو برای رسیدگی به تخلف و انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

میرزایی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات مربوط به واگذاری و استفاده از وسایل نقلیه سنگین گفت: رانندگی با این خودروها نیازمند آموزش تخصصی، تجربه کافی، برخورداری از مهارت‌های فنی و داشتن گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه است و نمی‌توان مسئولیت هدایت چنین خودروهایی را به افراد کم‌سن‌وسال یا فاقد گواهینامه سپرد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری فرمان خودروهای سنگین به افراد فاقد صلاحیت، علاوه بر نقض قانون، سلامت و جان راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه می‌کند و ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان تأکید کرد: مأموران پلیس راه با حضور مستمر در محورهای مواصلاتی، تخلفات حادثه‌ساز و رانندگی افراد فاقد گواهینامه را به‌صورت جدی رصد می‌کنند و با موارد مشابه برابر قانون برخورد خواهد شد.