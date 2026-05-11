رزمایش سراسری طرح حکاک در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی جمالی صفت با بیان اینکه رزمایش طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) با رویکردی جدید و توان عملیاتی بالا در سطح شهرستان دشتستان به اجرا درآمد، گفت: این رزمایش زنگ خطری برای سودجویان و پیامی روشن برای حفظ سرمایه‌های ملی کشاورزی است.

وی با اشاره به شناسایی چندین مورد ساخت‌وساز غیرقانونی در جریان این رزمایش افزود: یکی از نقاط قوت این برنامه، بهره‌گیری از شابلون‌های هشداردهنده بر روی بناهای غیرمجاز بود.

فرمانده یگان حفاظت استان بوشهر ادامه داد: این اقدام نه تنها فرد متخلف را از وضعیت قانونی ملک آگاه می‌کند، بلکه به عنوان یک رسانه محیطی، به سایر شهروندان نیز اطلاع‌رسانی می‌کند که بدون دریافت مجوزهای قانونی از جهاد کشاورزی، هیچ‌گونه اقدامی برای ساخت‌وساز در اراضی زراعی و باغی انجام ندهند.

جمالی صفت با تاکید بر اینکه همکاری و اتحاد میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، کلید موفقیت در حفاظت از خاک است افزود: ما نباید منتظر بمانیم تا تخریب اراضی به نقطه‌ای بحرانی برسد بلکه باید با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، مانع از هدررفت منابع شویم. استفاده از ابزارهای بصری مانند شابلون، گامی در جهت همین نگاه پیشگیرانه و آگاهی‌بخشی عمومی است.

وی با اشاره به نقش برخی بنگاه‌های املاک متخلف در این چرخه، تصریح کرد: مشاورین املاکی که بدون استعلام از جهاد کشاورزی در خرید، فروش و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی نقش داشته باشند، متخلف شناخته شده و طبق قانون با آن‌ها برخورد جدی صورت می‌گیرد.

فرمانده یگان حفاظت بوشهر با بیان اینکه این رزمایش به دلیل کارایی بالا در هفته‌های آینده در سایر شهرستان‌های استان نیز تکرار خواهد شد، خاطرنشان کرد: مواردی همچون دیوارکشی، پی‌کنی، احداث بنا، برداشتن یا شن‌ریزی سطح خاک و ایجاد بناهای تفریحی بدون مجوز، از مصادیق بارز تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شوند.

جمالی صفت در پایان از مردم شریف استان خواست تا برای حفظ امنیت غذایی و سرمایه‌های استانی، هرگونه تخلف یا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ به مرکز مدیریت زمین گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

در این برنامه میدانی، بخشدار، معاون جهاد کشاورزی شهرستان، نیروهای یگان امداد پلیس، نمایندگان راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تیم‌های هلال احمر و امداد و نجات به همراه واحدهای گشت از سایر شهرستان‌های استان حضور داشتند.