به گزارش خبرنگار مهر، موسی جمالی صفت صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یک عملیات هماهنگ، ۷۰ مورد از مستحدثات غیرقانونی در روستاهای قلعه‌حیدر و مال‌قاید با هدف حفظ کاربری زمین‌های تولیدی تخریب شده است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموریت ویژه‌ای برای مقابله با ساخت‌وسازهای خودسرانه در شهرستان گناوه تدوین و با موفقیت عملیاتی شد گفت: این اقدام مقتدرانه با همکاری مشترک فراجا شهرستان گناوه، جانشین فرماندهی، نماینده محترم دادستان، یگان امداد، شهرداری، اداره راهداری و تلاش کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی به انجام رسید.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان بوشهر افزود: در جریان این مأموریت، ۷۰ مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز که بدون رعایت ضوابط قانونی در دل اراضی کشاورزی احداث شده بود، شناسایی و در راستای تبصره دو ماده قانون حفظ کاربری قلع‌وقمع شد.

جمالی‌صفت با تبیین اهمیت این اقدامات تأکید کرد: اراضی کشاورزی بستر اصلی امنیت غذایی جامعه هستند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، آسیبی جبران‌ناپذیر به بافت خاک و پتانسیل تولید محصولات راهبردی وارد می‌کند. ساخت‌وسازهای غیرقانونی نه تنها سیمای طبیعت و اراضی زراعی را مخدوش می‌کنند، بلکه با از بین بردن یکپارچگی اراضی، مانع توسعه پایدار بخش کشاورزی می‌شوند.

وی با هشدار به سودجویان خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از زمین‌خواری اولویت اصلی یگان حفاظت است. حفظ کاربری این اراضی ضرورتی انکارناپذیر برای حفاظت از حقوق بیت‌المال و میراث آیندگان است و این یگان با پایش مستمر، اجازه نخواهد داد اقدامات منفعت‌طلبانه، تیشه به ریشه تولید و اقتصاد منطقه بزند.