به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی پیش از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت انجمن‌های ورزشی رزمی استان کردستان، با اشاره به ضرورت توجه مدیران ورزشی به مسئولیت‌های خود اظهار کرد: هر مسئول، مربی و مدیر باید متناسب با جایگاهی که در اختیار دارد، نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد و میان آنچه بیان می‌کند و عملکردش هماهنگی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ورزش رزمی کشور نیازمند اصلاح برخی رویه‌های گذشته است، افزود: در دوره جدید تلاش شده تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای قانون و با رویکردی عادلانه انجام شود و همه فعالان این حوزه از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.

اصلاح ساختار سبک‌های رزمی

نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی کشور با اشاره به تعدد سبک‌های فعال در این فدراسیون گفت: تعداد زیادی سبک در حوزه کیک‌بوکسینگ و سایر رشته‌ها فعالیت می‌کنند که برخی از آنها فعالیت مؤثری ندارند و برای ساماندهی این وضعیت، بررسی و ارزیابی سبک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی ادامه داد: آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه فعالیت سبک‌ها و مسئولیت‌های هیئت‌ها تدوین شده و اجرای آن می‌تواند به نظم بیشتر در ساختار ورزش‌های رزمی کشور کمک کند.

وی با اشاره به موضوع احکام و مدارک مربیان و مسئولان ورزشی عنوان کرد: احکام و مدارک باید از مسیر قانونی و قابل استعلام صادر شوند و فدراسیون در بررسی سوابق و مدارک، ضوابط مشخصی را دنبال می‌کند.

ضرورت ارائه راهکار برای مشکلات

محمدی با بیان اینکه مشکلات و کاستی‌های موجود در ورزش رزمی را باید پذیرفت، اظهار کرد: طرح مشکلات به تنهایی کافی نیست و در کنار بیان آسیب‌ها باید راهکارهای اجرایی نیز ارائه شود.

وی افزود: درهای فدراسیون به روی هیئت‌ها، مربیان و ورزشکاران باز است و مسائل مطرح‌شده در مجامع و نشست‌ها باید به شکل جدی بررسی و برای آنها راه‌حل پیدا شود.

نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی کشور تأکید کرد: هدف از مسئولیت در هیئت‌ها نباید صرفاً حضور چندساله در یک جایگاه باشد، بلکه مسئولان باید زمینه رشد ورزشکاران، توسعه رشته‌ها و تقویت تعامل میان مربیان و مجموعه مدیریتی را فراهم کنند.

کیک‌بوکسینگ در مسیر توسعه

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای گسترده در رشته کیک‌بوکسینگ خبر داد و گفت: امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه این رشته در بخش‌های مختلف بانوان، آقایان، جوانان و بزرگسالان پیش‌بینی شده است.

محمدی افزود: لیگ کیک‌بوکسینگ نیز با رویکردی متفاوت دنبال می‌شود و حضور تیم‌هایی از مجموعه‌های بزرگ ورزشی می‌تواند به افزایش جذابیت و پویایی این رقابت‌ها کمک کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات مستقل سبک‌های مختلف خبر داد و اظهار کرد: هدف این است که ظرفیت سبک‌های فعال به شکل مناسب مورد استفاده قرار گیرد و مسیر حضور استعدادهای برتر در رقابت‌های کشوری و تیم‌های ملی هموار شود.

شناسایی استعدادهای جدید

نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی کشور با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی گفت: شناسایی نفرات مستعد از طریق رقابت‌های استانی و کشوری دنبال می‌شود و برای حمایت از نفرات برتر نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

محمدی در پایان با اشاره به علاقه خود به کردستان و سابقه حضور در این استان اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در میان ورزشکاران و مربیان کردستان وجود دارد و با همدلی، برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای عملی می‌توان جایگاه ورزش‌های رزمی استان را ارتقا داد.