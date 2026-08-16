به گزارش خبرگزاری مهر، محراب رحیمی، رئیس اداره ساخت و توسعه راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از اجرای ۶.۳ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در محورهای روستایی شهرستان ساوجبلاغ از ابتدای اردیبهشت تا مردادماه سال جاری خبر داد.
وی اظهار کرد: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت راههای روستایی، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی اجرا شده است.
وی افزود: در این مدت، ۲.۳ کیلومتر از محور آجین دوجین به خوروین، ۱.۱ کیلومتر از محور خوروین به ازنق و یک کیلومتر از مسیر میدان کردان تا بانوصحرا روکش آسفالت شده است.
رئیس اداره ساخت و توسعه راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز ادامه داد: همچنین ۱.۷ کیلومتر از محور عباسآباد به لشگرآباد نیز تحت عملیات روکش آسفالت قرار گرفته است.
رحیمی با تأکید بر اهمیت توسعه و بهسازی راههای روستایی گفت: ارتقای کیفیت محورهای روستایی نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان، کاهش مشکلات عبور و مرور و افزایش سطح خدمات جادهای دارد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی راههای روستایی از اولویتهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز است و اجرای این طرحها در شهرستان ساوجبلاغ با جدیت دنبال میشود.
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