اختصاص۵۰۰میلیارد تومان اعتبار جدید برای بزرگراه اردبیل - سرچم 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی با اشاره به بازدید اخیر از بزرگراه اردبیل - سرچم که با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد، اظهار کرد: در سفر رئیسجمهور برای تکمیل این پروژه حدود ۱۹۰۰میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود که خوشبختانه سال گذشته حدود ۸۵۰میلیارد تومان آن محقق شد.
وی افزود: امیدواریم امسال باقی اعتبارات مورد نیاز این پروژه نیز اختصاص پیدا کند تا روند اجرای آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه با تلاشهای استاندار، ۳۰۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ از بانک مربوطه برای این پروژه اخذ شده است، گفت: در این سفر نیز ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار دیگر از محل ماده ۵۶ برای تکمیل مابقی پروژه در نظر گرفته شد.
سبحانی ادامه داد: یک بخش مهم بزرگراه اردبیل - سرچم تا محدوده تونل اول و سهراهی خلخال، تا آبان امسال به اتمام میرسد.
وی تصریح کرد: در محدوده سرچم نیز حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر در نظر گرفته شده است که امیدواریم این بخش تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
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