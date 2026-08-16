به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین هاشمی اظهار کرد: در چهار ماهه امسال، ۱۸ درصد کاهش تصادفات را در جادههای استان شاهد بودیم که این کاهش در سایه تلاش پلیس راه، هلالاحمر، اورژانس و همکاران امدادی ما رخ داده تا یک تردد ایمن را به رغم افزایش جابجایی مسافران در سطح استان شاهد باشیم.
وی از آگاهیبخشی رسانهها و تعامل مطلوب اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای با خبرنگاران در انعکاس اخبار و رویدادها قدردانی کرد و ادامه داد: در سایه تلاش اصحاب رسانه، ارتقای ایمنی و سلامت جامعه هدف را شاهد بودیم. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل در ادامه بیان کرد: همکاران راهدار ما در همه شرایط جوی و موقعیتها اعم از جنگ و بلایای طبیعی، در صف اول فعالیتها بوده و سعی کردند تا زمینهساز انجام طرحها و پروژههای متعدد باشند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل گفت: در این حوزه، همکاران ما اعم از جابجایی کالا و مسافر و تردد ایمن، سعی کردند تا با بهسازی و ایمنسازی جادهها، اقدامات و فعالیتهای مثبتی را انجام دهند.
هاشمی به اجرای پروژههای متعدد در حوزه راهداری، حمل و نقل و ایمنی جادهها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همزمان با هفته دولت، به ارزش 2 هزار و 287 میلیارد تومان افتتاح طرحها و پروژههای این حوزه را شاهد خواهیم بود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل ارزش واقعی و بروز اجرای این طرحها و پروژهها را 3 هزار و 352 میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد: در گرامیداشت هفته دولت، به ارزش 3 هزار و 157 میلیارد تومان پروژه در حوزه راهداری و حمل و نقل کلنگزنی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بخشی از این منابع به صورت ملی تأمین شده و در این ایام، به ارزش 2 هزار میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات دولتی، قرارداد با پیمانکاران برای اجرای پروژهها به امضا خواهد رسید.
وی از همراهی استاندار اردبیل، نمایندگان و فرمانداران در توزیع اعتبارات استانی به حوزه راههای روستایی قدردانی کرد و گفت: ما در حوزه راههای روستایی، منابع مورد نیاز را از محل اعتبارات استانی تأمین میکنیم تا طرحها و پروژهها به سرانجام برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل ادامه داد: برای حل گره ترافیکی، اقدامات خوبی در حوزه احداث کمربندی در شهرهای مختلف انجام شده و اداره کل راه و شهرسازی نیز در احداث چهارخطهها، فعالیتهای خوبی را انجام داده است.
هاشمی تاکید کرد: در سه روز اخیر، 56 درصد افزایش تردد را در جادههای استان اردبیل شاهد بودیم که با تکمیل رینگ کمربندی در برخی از شهرها، از اوج ترافیک کاسته شد.
وی وظیفه دیگر راهداری را نگهداری از راهها و تأمین روشنایی جادهها و افزایش ایمنی اعلام کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا زمینه برای کاهش تصادفات و تلفات جادهای انجام شود.
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