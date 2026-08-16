فاز اجرایی واکسیناسیون رایگان طیور بومی در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رضایی اظهار کرد: مرحله پانزدهم این طرح با اولویت روستاهای پرخطر از نظر بروز بیماری و روستاهای اطراف فارمهای صنعتی طیور اجرا میشود.

وی افزود: این طرح با دو هدف مهم جلوگیری از گردش ویروس و انتقال آن به مرغداریهای صنعتی و کمک به اقتصاد صنعت طیور و معیشت روستاییان اجرا میشود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با بیان اینکه پیشبینی میشود در این طرح نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه طیور بومی و روستایی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند، گفت: اجرای برنامههای پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی طیور بومی و کنترل بیماری دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح به مدت یک ماه ادامه مییابد، خاطرنشان کرد: انتظار میرود روستاییان و پرورشدهندگان طیور بومی با همکاری کامل، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت عمومی و افزایش امنیت زیستی بردارند.

رضایی بیماری نیوکاسل را یک بیماری ویروسی با علائمی همچون پیچش گردن، بیحالی و در برخی موارد علائم عصبی، تنفسی و گوارشی توصیف کرد و آن را نوعی بیماری مهلک با تلفات و شیوع سریع دانست که از تهدیدات بزرگ صنعت طیور محسوب میشود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به جایگاه استان اردبیل در صنعت طیور بیان کرد: استان با دارا بودن ۴۶۰ واحد پرورش مرغ گوشتی، ۵۶ واحد مرغ مادر گوشتی، ۱۷ واحد پولت تخمگذار و ۲ واحد پرورش مرغ اجداد گوشتی و تولید بیش از ۱۱ درصد جوجه یکروزه کشور، یکی از مهمترین قطبهای پرورش طیور کشور محسوب میشود.