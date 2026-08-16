مدرسه کانون اصلی تحول و معلم موتور محرک نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کلاهی رستمی ظهر امروز یکشنبه در سی و نهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور به میزبانی خوزستان با اشاره به محورهای اصلی این اجلاس، گفت: مدرسه، برنامه درسی، ساختار نظام اداری و معاونت پرورشی از جمله مؤلفههای مهم در مسیر تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت هستند که باید با نگاهی منسجم و هدفمند مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به تأکیدات امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامی بر تحقق عدالت آموزشی، افزود: امروز نیز رئیسجمهور محترم بر تحقق عدالت آموزشی تأکید ویژه دارند و مقام عالی وزارت، بر همین اساس، سه هدف اصلی را به عنوان مبنای برگزاری سیونهمین اجلاس روسای آموزشوپرورش کشور مورد توجه قرار دادهاند.
نماینده وزیر در این اجلاس ادامه داد: مدرسه به عنوان کانون اصلی تحول و معلم به عنوان موتور محرک این تحول، نقشی اساسی در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت دارند و بدون توجه جدی به این دو مؤلفه، دستیابی به تحول بنیادین امکانپذیر نخواهد بود.
کلاهی رستمی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید باید با رویکرد تحقق عدالت آموزشی همراه باشد، اظهار کرد: امیدواریم با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای موجود، سال تحصیلی جدید را به خوبی آغاز کنیم و در مهرماه شاهد شکلگیری کلاسهای آموزشی باکیفیت و برخوردار از فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان باشیم.
وی بیان کرد: تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و حرکت در مسیر سند تحول بنیادین، نیازمند همافزایی همه ارکان آموزشوپرورش و توجه همزمان به ابعاد ۶ گانه تربیتی است؛ مسیری که با محوریت مدرسه و نقشآفرینی معلمان میتواند زمینهساز تربیت نسلی توانمند، متعهد و برخوردار از فرصتهای برابر آموزشی باشد.
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