همگرایی ستاد و مدرسه کلید توسعه عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر عصر دوشنبه در حاشیه سی و هشتمین اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور که در ارتباط تصویری با اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، گفت: همگرایی با مدارس و تشریح راهبردهای وزارت آموزش و پرورش با حضور بزرگان علمی، فرهنگی و اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اجلاس است.

وی افزود: این اجلاس با محورهای اصلی توسعه عدالت آموزشی در فضا و ارتقای کیفیت آموزشی برگزار می‌شود.

مظفر همچنین تأکید کرد: دولت توجه ویژه‌ای به نظام تعلیم و تربیت دارد و تاکنون بیش از ۴۰ جلسه با رئیس جمهور برگزار شده است تا امکانات لازم برای ارتقای نظام آموزشی مناطق کم برخوردار تأمین شود.

توانمند سازی معلمان و تحقق سند تحول بنیادین

«نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه توانمندی معلمان و تکمیل برنامه سند تحول بنیادین از اهداف اصلی اجلاس است، گفت: الگوی مفهومی مدرسه تراز سند تحول بنیادین طراحی شده و تمرکز بر برنامه راهبردی با اهداف تحولی و شاخص‌های متوازن مدرسه، کلید تحقق این سند است.

وی ادامه داد: طرح مهر با نشاط و به یاد ماندنی برای آغاز سال تحصیلی جدید از اسفند سال گذشته آغاز شده و در این طرح، چالش‌ها و نیازمندی‌های مناطق شناسایی و برنامه‌های عملیاتی در حوزه منابع انسانی و تجهیزات مدارس نظری و هنرستانی اجرا می‌شود.