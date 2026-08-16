به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در تالار مجتمع گردشگری امیرخانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز نظام اسلامی را در برابر هجمه‌های گسترده رسانه‌ای دشمن سربلند کرده، حاصل تلاش، تعهد و روحیه جهادی خبرنگارانی است که دلسوزانه برای تبیین دستاوردها و امیدآفرینی در جامعه قلم می‌زنند.

وی با یادآوری دوران سخت جنگ تحمیلی و تداوم نبردهای نوین، تصریح کرد: ما در حالی از دو جبهه سنگین عبور کردیم که دشمنان با تمام توان رسانه‌ای خود برای وارونه جلوه دادن حقایق سرمایه‌گذاری کرده بودند.

رستمی ادامه داد: در این کارزار بزرگ، غلبه بر روایت‌های دروغین دشمن بیش از هر چیز مدیون هوشمندی و نقش‌آفرینی خبرنگاران داخلی است که صادقانه واقعیت‌های نظام را بازتاب می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به فضای تعاملی میان بخش‌های مختلف حاکمیت در استان گفت: امروز در حالی که کشور در شرایط خاص اقتصادی و جنگ ترکیبی قرار دارد، شاهد همگرایی کم‌نظیری در خراسان‌شمالی هستیم.

وی افزود: این همدلی میان مجموعه حاکمیتی زمینه را برای شکوفایی و توسعه فراهم کرده است و در سال جاری بیش از سال‌های گذشته شاهد آماده‌سازی و افتتاح طرح‌های کلان عمرانی و زیرساختی در استان خواهیم بود.

رستمی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی گفت: انتظار از جامعه رسانه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است و امروز اولویت اصلی، تقویت امید در دل مردم و تبیین دستاوردهای نظام است.

وی تصریح کرد: هرچه امید در جامعه تقویت شود، مشارکت مردم در روند توسعه خراسان‌شمالی نیز افزایش خواهد یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌شمالی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار بیان کرد: توسعه خراسان‌شمالی تنها در سایه وحدت و هم‌افزایی محقق می‌شود و رسانه‌ها در این مسیر بازوان اصلی مدیریت استان برای عبور از چالش‌ها هستند.