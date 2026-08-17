رستمی: مقاومت و استقامت آزادگان عزت را به ملت ایران بخشید

به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی ظهر دوشنبه مراسم ملی و سراسری «الماسهای درخشان» و تجلیل از آزادگان خراسانشمالی اظهار کرد: مقاومت، صبر و استقامت آزادگان در سالهای اسارت، عزت را به ملت ایران بخشید و دشمنان را خوار و ذلیل کرد.
رستمی افزود: ایران اسلامی امروز از عزت و اقتدار برخوردار است و بخش مهمی از این اقتدار، ریشه در تجربه هشت سال دفاع مقدس و رشادتهای شهدا، آزادگان و ایثارگران دارد.
وی گفت: فرهنگ مقاومت ملت ایران جهانیان را متحول کرده است و آزادگان حتی در دوران اسارت نیز با رفتار و منش خود بر تحول فکری مردم بسیاری از کشورها تاثیرگذار بودند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانشمالی تاکید کرد: نسل جوان باید به گونهای تربیت شود که در آینده ادامهدهنده راه و روش ایثارگران و آزادگان سرافراز باشد و اجازه تعدی به دشمنان را ندهد.
رستمی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم اظهار کرد: دشمن همواره درصدد ایجاد اختلاف و شکاف میان افراد و اقشار جامعه است، اما ملت ایران با هوشیاری و بهرهگیری از تجربههای گذشته، بارها معادلات دشمنان را برهم زده است.
وی حفظ وحدت و انسجام ملی را رمز پیروزی و تداوم اقتدار کشور دانست و گفت: با اقتداری که ایران اسلامی ایجاد کرده است، کشور همچنان با ثبات و گامهای استوار مسیر خود را ادامه میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانشمالی همچنین با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دولت در شرایط جنگی نیز هیچ پروژهای را متوقف نکرده است.
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