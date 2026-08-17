رستمی: کارگران و تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی شامگاه دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام خوبی است اما هر جا نیاز و مطالبه ای وجود دارد باید بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

وی افزود: کارگران فاقد بیمه شناسایی و فهرست آنان ارائه شود تا موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن وضعیت برخی کارگران روزمزد برخی شهرداری ها با وجود سابقه طولانی خدمت، گفت: اینکه نیرویی ۱۰ تا ۱۵ سال در شهرداری کار کرده اما هنوز تبدیل وضعیت نشده است، جای انتقاد دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

رستمی بر ضرورت ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی نیز تاکید کرد و گفت: موضوع تبدیل وضعیت این نیروها باید به گونه ای پیگیری شود که امنیت شغلی آنان تامین شود.

وی درباره تامین مسکن کارگران نیز اظهار کرد: یکی از موانع این بخش، نبود زمین در اختیار راه و شهرسازی بود که با الحاقات انجام شده این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد و تامین مسکن کارگران با همکاری دستگاه های متولی پیگیری می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: محدودیت های مالی مشخص است اما تلاش داریم در حد امکان گره ها و مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و مطالبه گری تشکل های کارگری به نمایندگی از کارگران، ارزشمند و قابل توجه است.

وی با اشاره به ناترازی انرژی و کسری برق در کشور و تاثیر آن در تولید گفت: عزم استان بر این است که بخشی از برق مورد نیاز را خودمان تولید کنیم تا چرخه تولید و فعالیت صنایع متوقف نشود.

رستمی افزود: صنایع باید بیش از گذشته وارد حوزه تولید انرژی خورشیدی شوند و برای ناترازی انرژی در زمستان نیز از هم اکنون برنامه ریزی و ذخیره سازی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تولید باید سرپا باشد اظهار کرد: عزم و اراده جدی برای ساختن استان و کشور وجود دارد و باید با همکاری و گفت و گو، مشکلات را برطرف کنیم.

وی تشکل های کارگری را حلقه واسط میان مردم و حاکمیت و همچنین میان نیروی کار و کارفرما دانست و گفت: تشکل ها باید باب مطالبه گری را باز کنند و مطالبات را در یک بستر آرام و منطقی مطرح کنند.

رستمی با بیان اینکه بسیاری از مسائل جامعه با گفت و گو قابل حل است، افزود: یکی از ایرادهای ما این است که گاهی کم با یکدیگر صحبت می کنیم و همین موضوع زمینه ساز نزاع و درگیری می شود؛ در حالی که آمار نزاع های دسته جمعی در استان بالا است و باید فرهنگ گفت و گو و حل مسائل از مسیر تعامل تقویت شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه صنایع به آموزش و بهداشت کار تاکید کرد و گفت: این موضوع باید به صنایع ابلاغ شود و در دستور کار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به شرایط کشور گفت: امروز در شرایط جنگ قرار داریم و دشمن از هر راهی برای ضربه زدن به کشور استفاده می کند و تحریم های اقتصادی نیز ادامه دارد.

رستمی افزود: با وجود تحریم و محدودیت های ایجاد شده، تولید در کشور پابرجاست و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور تامین می شود.

وی اظهار کرد: ثبات در بازار و تامین مایحتاج مردم، حاصل تلاش تولیدکنندگان و کارگران است و این قشر در واقع سربازان جنگ اقتصادی و نظامی کشور هستند.

وی با قدردانی از تلاش جامعه کارگری و صنعتی استان گفت: با وجود شرایط جنگی، روحیه بالایی در جامعه حاکم است و باید با حفظ این روحیه و تقویت همکاری میان کارگر، کارفرما و مسوولان، مسیر تولید و توسعه کشور را ادامه دهیم.