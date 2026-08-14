به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج، با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه اسلامی اظهار کرد: اسلام بر برادری، همدلی، احترام متقابل و پرهیز از تفرقه تأکید دارد و مقابله با اختلاف‌افکنی باید مورد توجه همه مسلمانان باشد.

وی افزود: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که رویارویی مستقیم نمی‌تواند مسلمانان را از پای درآورد، به همین دلیل تلاش می‌کنند با دامن زدن به اختلافات مذهبی، وحدت جوامع اسلامی را هدف قرار دهند.

امام جمعه سنندج با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور عنوان کرد: مردم ایران در جریان تهدیدها و فشارهای دشمنان، با حضور و ایستادگی خود نشان دادند که دفاع از سرزمین و ارزش‌های دینی را وظیفه‌ای عمومی می‌دانند.

رستمی ادامه داد: حضور مردم همچنین پیام روشنی از همبستگی شیعه و سنی به جهان مخابره کرد و نشان داد اختلافات مذهبی نمی‌تواند مانعی در مسیر دفاع از کشور و منافع ملی باشد.

وی با اشاره به نقش مردم کردستان در تحولات تاریخی گفت: مردم این استان در دوره‌های مختلف در برابر ظلم و فشار ایستاده‌اند و برای صیانت از سرزمین، ارزش‌های دینی و انسانی هزینه‌های فراوانی پرداخت کرده‌اند.

امام جمعه سنندج در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم، خاطرنشان کرد: امروز جامعه با فشارهای اقتصادی مواجه است و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوارها نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام جدی مسئولان است.

ماموستا رستمی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی با سخنرانی و شعار برطرف نمی‌شود و مسئولان باید ضمن شناخت دقیق مسائل، برنامه عملی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشند.

وی ظرفیت‌های موجود در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران از منابع و توانمندی‌های فراوانی برخوردار است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی و حضور مدیران توانمند و دلسوز در میدان نیاز دارد.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به مفهوم آزادی بیان اظهار کرد: ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر تجاوز به سرزمین دیگران نبوده و همواره بر دفاع از حقوق انسانی تأکید داشته است.

رستمی افزود: در نگاه اسلام، آزادی بیان باید در مسیر دفاع از حق و مقابله با ظلم قرار گیرد و حتی اگر انسانی غیرمسلمان مورد ظلم قرار گرفت، وظیفه اخلاقی و انسانی ایجاب می‌کند در برابر آن ظلم ایستادگی شود.

وی همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش فعالان عرصه رسانه تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران در شرایط عادی و بحرانی وظیفه آگاهی‌بخشی و انتقال دقیق اخبار به جامعه را بر عهده دارند.

امام جمعه سنندج خبرنگاران را از عناصر مؤثر در اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری دانست و افزود: رسانه‌ها با انعکاس رویدادها و بیان مطالبات مردم، نقش مهمی در آگاهی جامعه و ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا می‌کنند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با زندگی پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: بر اساس باور اهل سنت، ولادت، بعثت، معراج و وفات پیامبر اکرم(ص) با روز دوازدهم ربیع‌الاول پیوند خورده است و این مناسبت‌ها فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر(ص) و توجه بیشتر به آموزه‌های وحدت‌آفرین اسلام است.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت، توجه به مطالبات مردم و استفاده درست از ظرفیت‌های کشور، نیازمند مسئولانی است که در کنار مردم حضور داشته باشند و به جای وعده، برای حل مسائل جامعه اقدام عملی انجام دهند.