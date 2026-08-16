به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرمزاده ظهر امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه پل قاضی خرمآباد، اظهار داشت: امروز به همراه فرماندار شهرستان خرمآباد، شهردار و فرمانده سپاه شهرستان از دو پروژه مهم و در حال اجرای شهر خرمآباد بازدید کردیم که این طرحها نقش مهمی در بهبود زیرساختهای شهری خواهند داشت.
وی افزود: پروژههای پل «قاضی» و پل «افلاک» در کنار پروژه «چهارباغ» و طرحهای در حال اجرا در محدوده قلعه تاریخی «فلکالافلاک»، میتوانند نقش مؤثری در کاهش گرههای ترافیکی مرکز شهر خرمآباد ایفا کنند.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری خرمآباد، تصریح کرد: اجرای این طرحها در کنار پروژههای فاخر پیادهراه «افلاک»، ساماندهی مجموعه قلعه و پل تاریخی «صفوی»، زمینه تبدیل خرمآباد به جایگاه شایسته خود بهعنوان نگین گردشگری غرب کشور را فراهم خواهد کرد.
کرمزاده با قدردانی از عوامل اجرایی این پروژهها، گفت: از خیر محترم پروژه پل «قاضی»، مجموعه شهرداری، فرمانداری خرمآباد، فرماندهی سپاه و قرارگاه خاتمالانبیا (ص) که با جدیت پایکار اجرای این طرحها هستند، تقدیر و تشکر میکنیم.
وی همچنین از حمایتهای فرماندهی سپاه در روند اجرای پروژهها قدردانی کرد و افزود: همکاری سپاه در تخلیه پادگان پیش از ایام جنگ نقش مهمی در تسریع روند اجرای برنامههای عمرانی پیشبینیشده برای شهر خرمآباد داشت.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: امیدواریم با بهرهبرداری هرچه سریعتر از این پروژهها، شاهد افزایش رضایتمندی مردم و شیرینتر شدن کام شهروندان خرمآبادی از اجرای طرحهای عمرانی باشیم.
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