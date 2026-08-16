نباید درباره بنزین گامی برداشته شود که وضعیت جامعه را بر هم بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۵ مردادماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور گفت: بر اساس آیات شریفه قرآن کریم خداوند وقتی نعمتی را به پایان می‌رساند، نعمتی با همان ویژگی یا بهتر از آن را به مردم عنایت می‌کند؛ همان‌طور که قبلاً اعتقاد داشتیم امام شهید همان امام راحل است، امروز نیز اعتقاد داریم رهبر عزیز ما حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز، همان حکم امام شهید و حکم رهبر کبیر و امام عزیزمان را برای ما دارد.

وی افزود: همه باید بدانند و بدانیم که ما در مسیر اطاعت از رهبری حرکت می‌کنیم و تمام احکامی را که از امام شهید تبعیت می‌کردیم، به همان میزان و با همان ارزش در خدمت رهبر عزیزمان هستیم.

مردم از گرانی‌های اخیر به شدت ناراحت هستند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به گرانی‌های اخیر، گفت: دولت محترم عنایت کند، مردم از گرانی‌های اخیر به شدت ناراحت هستند. ما اعتقاد داریم گرانی‌ها به چند قسمت تقسیم می‌شود؛ یک قسمت بحث جنگ است.

وی افزود: قسمت دوم خود به چند بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش مربوط به انسان‌های سودجو است که بدون اینکه با انقلاب، ایران و نظام کار داشته باشند، به دنبال سودجویی هستند. گروه دیگری نیز کسانی هستند که می‌خواهند گرانی ایجاد شود تا کشور در برابر دشمن تسلیم شود. این افراد حکم کسانی را دارند که با جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند. گروه سوم نیز مدیرانی هستند که اعمال مدیریت نمی‌کنند و در مدیریت خود سست عنصر هستند.

حق ملت بزرگ ایران نیست که گرانی‌هایی که ارتباطی با جنگ ندارد، بر آن ها تحمیل شود

وی تأکید کرد: از همه دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارتی خواسته می‌شود که ضمن بررسی دقیق این موضوع، با آن برخورد کنند. حق ملت بزرگ ایران نیست که گرانی‌هایی که ارتباطی با جنگ ندارد، بر مردم تحمیل شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نگرانی مردم درباره موضوع بنزین و مباحث مطرح‌شده پیرامون آن، گفت: موضوع بعدی که نگرانی مردم را به دنبال داشت، بحث بنزین و مباحثی بود که مطرح شد و بعضاً کارهای خامی در این زمینه انجام پذیرفت.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه هفته قبل از دولت محترم درخواست کرد که جلوی این وضعیت را بگیرد؛ در وضعیت فعلی مردم و شرایط کنونی کشور، به صلاح نیست گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را بر هم بزند یا کار مردم را سخت‌تر کند.

حاجی‌بابایی در ادامه خطاب به دولت گفت: از دولتدرخواست می‌کنیم اصلاح قانون بودجه را به صورت لایحه برای مجلس آماده کند. مجلس شورای اسلامی خواستار این موضوع است و رئیس محترم مجلس نیز همین موضوع را اعلام کردند. بودجه‌ای که با محوریت معیشت مردم باشد و بتواند مشکلات مردم و اقشار گوناگون جامعه، از حقوق‌بگیر تا غیرحقوق‌بگیر، را حل کند، مورد درخواست مجلس است.

در وضعیت کنونی کشور، مردم پای کار انقلاب ایستاده‌اند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم پای کار انقلاب ایستاده‌اند، اراده قوی دارند و قدرتمندانه نیز ایستاده‌اند و هر افتخاری که داریم از این مردم است.

وی افزود: حق این مردم است که به آنها رسیدگی شود و حق این مردم است که دولت محترم که خود در حال تلاش و کوشش است، این تلاش و کوشش را بتواند عملیاتی کند و به طرق گوناگون به معیشت مردم رسیدگی شود. امیدواریم اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ با محوریت معیشت مردم، انجام پذیرد.