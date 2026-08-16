آخرین مهلت بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پایان مهلت ثبت درخواست برقراری و انصراف از پوشش بیمه تکمیلی درمان و همچنین انتخاب طرح جامع (طرح شماره ۲) در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، از ذی‌نفعان درخواست می‌شود با مراجعه به سامانه بیمه تکمیلی، وضعیت پوشش بیمه‌ای خود و افراد تحت تکفل را بررسی و در صورت نیاز نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

بر اساس اعلام اداره‌کل خدمات رفاهی بازنشستگان، ذی‌نفعان در مهلت باقی مانده با مراجعه به سامانه بیمه تکمیلی درمان در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری، وضعیت پوشش بیمه‌ای خود و افراد تحت تکفل را بررسی کنند و در صورت وجود هرگونه مغایرت یا تغییر شرایط، نسبت به اصلاح اطلاعات و تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای خود اقدام نمایند.

بنابراین گزارش برخی از افراد تحت تکفل، به دلیل تغییر شرایط از جمله افزایش سن، اشتغال، ازدواج، فوت و یا تغییر وضعیت وابستگی، ممکن است واجد شرایط ادامه پوشش بیمه تکمیلی درمان نباشند. لذا برای جلوگیری از کسر حق بیمه بابت افراد مذکور، ضروری است درخواست انصراف از پوشش بیمه‌ای افراد تحت تکفل غیرمشمول در سامانه ثبت شود.

شرایط افراد تحت تکفلی که مشمول پوشش بیمه تکمیلی درمان نمی گردند

۱. فرزندان پسر بازنشستگان و ازکارافتادگان بالاتر از ۲۲ سال، در صورت نداشتن اشتغال به تحصیل و فقدان مدارک ازکارافتادگی دائم یا معلولیت شدید و متوسط

۲. فرزندان پسر بازنشستگان و ازکارافتادگان بالاتر از ۲۵ سال، در صورت نداشتن مدارک ازکارافتادگی دائم یا معلولیت شدید و متوسط

۳. فرزندان پسر بازنشستگان و ازکارافتادگان در صورت اشتغال

۴. فرزندان دختر بازنشستگان و ازکارافتادگان در صورت اشتغال یا ازدواج

۵. افراد تحت تکفل بازنشسته یا ازکارافتاده ای که فوت‌شده است

از بازنشستگان و ذی‌نفعان درخواست می‌شود برای جلوگیری از بروز مشکل در وضعیت پوشش بیمه‌ای و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان، اطلاعات ثبت‌شده خود و افراد تحت تکفل را با دقت بررسی و هرگونه تغییر یا مغایرت را پیش از پایان مهلت مقرر در سامانه اصلاح نمایند.

ذی‌نفعان و بازنشستگان بایستی با ورود به سامانه بیمه تکمیلی درمان در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به این مهم اقدام نمایند.