خرید حمایتی مرغ مازاد در مازندران برای تقویت ذخایر راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر،حسین اسلامی بعدازظهر یکشنبه در نشست با اتحادیه مرغداران اظهار کرد: با توجه به افزایش عرضه مرغ و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، برنامه خرید حمایتی مرغ گرم مازاد با نرخ مصوب و با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از زیان تولیدکنندگان در شرایط مازاد عرضه، به تأمین نقدینگی واحدهای مرغداری کمک می‌کند و زمینه تداوم فعالیت و استمرار تولید را فراهم خواهد ساخت.

اسلامی با بیان اینکه مرغداران پس از تحویل محصول به شرکت پشتیبانی امور دام، وجه فروش خود را دریافت می‌کنند، گفت: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در تقویت گردش مالی واحدهای تولیدی و حفظ روند جوجه‌ریزی داشته باشد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ذخیره‌سازی مرغ مازاد را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت تولید داخل برای تکمیل ذخایر راهبردی، ضمن کمک به تنظیم بازار در دوره‌های نوسان عرضه و تقاضا، از بروز اختلال در زنجیره تولید جلوگیری می‌کند.

وی صنعت مرغداری را یکی از بخش‌های مهم در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه دانست و تصریح کرد: استمرار تولید در این بخش نیازمند اطمینان تولیدکنندگان از وجود بازار فروش و حمایت‌های مؤثر در زمان مازاد عرضه است.

اسلامی خاطرنشان کرد: معاونت توسعه بازرگانی با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی و شرکت پشتیبانی امور دام، روند خرید مرغ مازاد و ذخیره‌سازی را دنبال می‌کند و حمایت از تولیدکنندگان تا رسیدن بازار به شرایط متعادل ادامه خواهد داشت.