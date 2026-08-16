رکوردی جهانی از صندوق اهرمی «نارنج»؛ ۴۱۶ درصد ریالی و ۱۵۳ درصد دلاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صندوق اهرمی نارنج، تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، در بازه یک‌ساله منتهی به ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ موفق شد با تحقق ۴۱۶ درصد بازدهی ریالی و ۱۵۳ درصد بازدهی دلاری، عنوان پربازده‌ترین دارایی مالی ایران را به نام خود ثبت کند.

این عملکرد خیره‌کننده نه‌تنها در بازارسرمایه ایران بی‌رقیب است، بلکه در مقایسه با صندوق‌های اهرمی (2X ETF) بورس‌های جهانی، سطح متمایز و کم‌سابقه‌ای از بازدهی را به نمایش می‌گذارد.

تحلیل عملکرد: شکاف معنادار با شاخص

موفقیت صندوق نارنج بیش از آنکه حاصل شرایط کلی بازار باشد، نتیجه «مدیریت فعال پرتفوی» و بهره‌گیری هوشمندانه از ساختار اهرمی است. مقایسه عملکرد نارنج با شاخص‌کل بورس، ابعاد این موفقیت را روشن‌تر می‌کند؛ در حالی که شاخص‌کل رشد ۱۳۳ درصدی را تجربه کرده، صندوق نارنج با ثبت بازدهی ۴۱۶ درصدی، توانسته است «آلفای» (Alpha) خیره‌کننده ۲۸۳ درصدی را نسبت به بازار ایجاد کند.

تداوم روند صعودی در بازه‌های زمانی

ثبات در بازدهی، یکی از ویژگی‌های کلیدی نارنج در یک‌سال گذشته بوده است. بررسی کارنامه این صندوق نشان می‌دهد که رشد دارایی‌ها نه به‌صورت جهشی و مقطعی، بلکه در روندی مستمر محقق شده است: بازدهی یک‌ماهه: ۳۱ درصد بازدهی سه‌ماهه: ۱۳۴ درصد بازدهی یک‌ساله: ۴۱۶درصد

چرا نارنج انتخاب اول سرمایه‌گذاران است؟

ساختار اهرمی این صندوق که شامل واحدهای عادی و واحدهای ممتاز (قابل معامله در بورس) است، امکان بهره‌مندی از حداکثر پتانسیل رشد بازار را فراهم می‌کند. با توجه به مدیریت بیش از ۱۰۰ همت دارایی توسط گروه مالی ترنج، این صندوق به نقطه اتکای سرمایه‌گذارانی تبدیل شده که به دنبال ابزاری هوشمند برای حفظ قدرت خرید و افزایش بازدهی دلاری در اقتصاد تورمی هستند.

چگونه می‌توان در صندوق اهرمی «نارنج» سرمایه‌گذاری کرد؟

سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی «نارنج» از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ امکان‌پذیر است در صورت نداشتن کدبورسی و کارگزاری با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.