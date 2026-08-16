به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزی همزمان با یازدهمین دوره مسابقات معارفی فرهنگیان، طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مردادماه در آستان مقدس امامزاده یحیی بن موسی الکاظم (ع) شهرستان سمنان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم قرآنی این استان و استقبال گسترده علاقهمندان، اظهار کرد: مرحله نخست این رقابتها به صورت غیرحضوری برگزار شد که پس از ارزیابیهای دقیق، ۲۵۰ نفر از برگزیدگان مسابقات شهرستانها و مناطق استان سمنان موفق به کسب حد نصاب لازم برای حضور در مرحله حضوری شدند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، اعلام کرد: در این مرحله، در ۱۵ رشته متنوع آوایی و پژوهشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. همچنین در این دوره از مسابقات، رشتههای ویژهای برای فرهنگیان پیشبینی شده است که به موازات بخش دانشآموزی برگزار میگردد.
کرمانی تأکید بر اهمیت این رقابتها به عنوان دروازهای برای ورود به عرصههای ملی، تصریح کرد: برگزیدگان این مرحله از مسابقات پس از کسب رتبههای برتر، جواز حضور در مرحله کشوری را دریافت خواهند کرد.
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