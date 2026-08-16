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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

دختران در رده سوم ایستادند

تیم سه نفره بسکتبال پسران ایران نایب قهرمان لیگ ملت‌ها شد

تیم سه نفره بسکتبال پسران ایران نایب قهرمان لیگ ملت‌ها شد

تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال پسران ایران با کسب ۴۷۰ امتیاز، عنوان نایب‌قهرمانی لیگ ملت‌های آسیا را از آن خود کرد، در این رقابت ها تیم دختران ایران به عنوان سوم دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز آخر رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، روز یکشنبه ۲۵ مرداد پیگیری شد. در بخش پسران، تیم ملی ایران ابتدا مقابل مغولستان با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ مغلوب شد و در بازی دوم مقابل ژاپن به پیروزی ۲۱ بر ۱۴ رسید تا با کسب یک برد و یک باخت، در رده سوم روز آخر این رقابت‌ها قرار بگیرد و در مجموع با کسب ۴۷۰ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کند.

تیم سه نفره بسکتبال پسران ایران نایب قهرمان لیگ ملت‌ها شد

در بخش بانوان، تیم ملی ایران پس از کسب ۲ پیروزی در مرحله گروهی مقابل چین و مغولستان به دیدار نهایی راه پیدا کرد. ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مغلوب ژاپن شدند و به مقام دوم روز ششم دست پیدا کردند. دختران ایران در مجموع با کسب ۴۴۰ امتیاز، پس از تیم‌های ژاپن و چین و بالاتر از کره جنوبی و مغولستان به رده سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا رسیدند.

کد مطلب 6918384

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