به گزارش خبرگزاری مهر، روز آخر رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، روز یکشنبه ۲۵ مرداد پیگیری شد. در بخش پسران، تیم ملی ایران ابتدا مقابل مغولستان با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ مغلوب شد و در بازی دوم مقابل ژاپن به پیروزی ۲۱ بر ۱۴ رسید تا با کسب یک برد و یک باخت، در رده سوم روز آخر این رقابت‌ها قرار بگیرد و در مجموع با کسب ۴۷۰ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کند.

در بخش بانوان، تیم ملی ایران پس از کسب ۲ پیروزی در مرحله گروهی مقابل چین و مغولستان به دیدار نهایی راه پیدا کرد. ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مغلوب ژاپن شدند و به مقام دوم روز ششم دست پیدا کردند. دختران ایران در مجموع با کسب ۴۴۰ امتیاز، پس از تیم‌های ژاپن و چین و بالاتر از کره جنوبی و مغولستان به رده سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا رسیدند.