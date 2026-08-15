آغاز واکسیناسیون یک میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه طیور کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل و پیشگیری از بیماری نیوکاسل، تاکنون ۱۴ مرحله واکسیناسیون طیور بومی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت انجام شده است.

وی افزود: فاز پانزدهم این طرح از ۱۷ مردادماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در این مرحله یک میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه طیور بومی استان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این مرحله روستاهای اطراف مزارع مهم صنعتی طیور و همچنین روستاهای دارای جمعیت بالای طیور بومی در اولویت اجرای طرح قرار دارند.

وی بیان کرد: واکسیناسیون طیور بومی با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت و به روش آشامیدنی انجام می‌شود و اجرای این طرح نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل در جمعیت طیور استان دارد.

حسینی کیا هدف اصلی اجرای این طرح را کاهش انتقال و انتشار ویروس نیوکاسل از جمعیت طیور بومی به واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: کاهش کانون‌های بیماری در واحدهای صنعتی، کنترل بیماری در طیور روستایی و حمایت از تولید و معیشت روستاییان از دیگر اهداف این برنامه است.

وی با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از بیماری نیوکاسل افزود: این بیماری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی طیور محسوب می‌شود و می‌تواند با ایجاد تلفات، خسارات قابل توجهی به واحدهای پرورش طیور گوشتی و مزارع مرغ تخمگذار وارد کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان تأکید کرد: اجرای مستمر برنامه‌های واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی در واحدهای پرورش طیور می‌تواند در کاهش خطر شیوع و انتشار بیماری و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن مؤثر باشد.