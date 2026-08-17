به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در گلستان، با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی اصحاب رسانه اظهار کرد: روز خبرنگار نباید تنها به یک مناسبت تقویمی محدود شود، چراکه خبرنگاران، عکاسان، فعالان فضای مجازی و همه دست‌اندرکاران حوزه اطلاع‌رسانی در طول سال و به صورت شبانه‌روزی برای آگاهی مردم تلاش می‌کنند.

وی افزود: آنچه اهمیت فعالیت رسانه‌ای را دوچندان می‌کند، نقشی است که رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، روایت رویدادها و انتقال واقعیت‌های جامعه به مردم ایفا می‌کنند.

استاندار گلستان با اشاره به عملکرد رسانه‌ها در تحولات یک سال گذشته کشور اظهار کرد: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرایط دشوار کشور بی‌بدیل بود و آنان با حضور در کنار مردم و انعکاس رویدادها، سهم مهمی در تقویت انسجام و تاب‌آوری جامعه داشتند.

طهماسبی با بیان اینکه رسانه‌ها «رکن چهارم» حکمرانی هستند، اظهار کرد: نقش خبرنگاران تنها به اطلاع‌رسانی محدود نمی‌شود؛ آنان می‌توانند با مطالبه‌گری، ارائه پیشنهادهای سازنده و انعکاس مسائل جامعه، به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان برای شناخت دقیق‌تر مشکلات کمک کنند.

وی ادامه داد: گاهی موضوعی در جامعه از نگاه خبرنگار دیده می‌شود اما ممکن است در نگاه مدیر و تصمیم‌گیر وجود نداشته باشد؛ بنابراین رسانه می‌تواند با طرح به‌موقع مسائل، مسیر تصمیم‌گیری و حل مشکلات را اصلاح کند.

استاندار گلستان با اشاره به مطالبات اصحاب رسانه گفت: بخشی از مشکلات خبرنگاران طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف باقی مانده است و در دولت چهاردهم تلاش داریم بخشی از این نظام مسائل را حل کنیم.

طهماسبی، مسکن خبرنگاران را یکی از موضوعات مورد پیگیری دانست و اظهار کرد: در این زمینه جلساتی با حضور معاون عمرانی، معاون سیاسی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان بنیاد مسکن برگزار شده و امیدواریم در اسرع وقت به نتایج قابل قبولی برسیم.

وی همچنین درباره تسهیلات بانکی خبرنگاران گفت: در حوزه وام نیز اقداماتی در حال انجام است و امیدواریم این موضوع صرفاً در حد برگزاری جلسه باقی نماند و بتوانیم گره‌های موجود در برخی بانک‌ها را باز کنیم.

طهماسبی تأکید کرد: تعهداتی که در برابر اصحاب رسانه داده‌ایم باید به مرحله اجرا برسد و تلاش می‌کنیم مشکلات خبرنگاران را به تدریج کاهش دهیم.

استاندار گلستان از اصحاب رسانه خواست نقش خود را فراتر از پوشش رویدادهای روزمره ببینند و گفت: خبرنگاران می‌توانند در همه عرصه‌های توسعه استان از جمله حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عمرانی و سرمایه‌گذاری مطالبه‌گر باشند.

وی افزود: نگاه خبرنگاران به مسائل جامعه در بسیاری از موارد گسترده‌تر از نگاه برخی مدیران است و همین نگاه می‌تواند به مدیران ارشد استان در شناخت بهتر مسائل و ظرفیت‌های گلستان کمک کند.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم و گلستان باید همچنان نمونه‌ای از وحدت اقوام و مذاهب باشد؛ چراکه هرگونه خدشه به انسجام در یک استان می‌تواند آثار خود را در سطح کشور نشان دهد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از شعار برگزیده دومین کنگره ۴ هزار شهید استان رونمایی کرد و گفت: پس از فراخوان عمومی، بیش از ۸۵۰ پیشنهاد برای شعار کنگره به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی، ۵۰ شعار و در مرحله نهایی ۱۰ شعار انتخاب و از میان آنها شعار نهایی برگزیده شد.

وی افزود: شعار برگزیده دومین کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان «هم‌نفس در وحدت، هم‌قدم تا شهادت» است که با هدف تأکید بر وحدت، همدلی و فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب شده است.

طهماسبی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این کنگره در آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقدامات مرتبط با این رویداد از هم‌اکنون آغاز شده و اردوهای جهادی، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و افتتاح طرح‌های مختلف نیز در این مسیر دنبال می‌شود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار و شهید محمود صارمی، از تلاش‌های خبرنگاران، عکاسان، فعالان فضای مجازی و دست‌اندرکاران خبر و اطلاع‌رسانی در استان قدردانی کرد.