شهروندان آستانه‌ اشرفیه با تجهیزات آتش‌ نشانی آشنا شدند

میثم دریا، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز آتش نشانی اظهار کرد: به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان، یک روز را به برگزاری نمایشگاه تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی اختصاص دادیم تا وسایل و امکانات سازمان را به شهروندان معرفی کنیم.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه، افزود: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه تنها نمایش تجهیزات نبود، بلکه می‌خواستیم با فراهم کردن امکان بازدید و گفت‌وگو با شهروندان، آموزش‌های مرتبط با پیشگیری از حوادث را نیز دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در این برنامه، تجهیزات آتش‌نشانی آستانه اشرفیه، انواع خاموش‌کننده های دستی و دیگر وسایل موجود در سازمان در معرض دید مردم قرار گرفت و شهروندان با کاربرد این تجهیزات آشنا شدند.

دریارو با اشاره به استقبال شهروندان از این نمایشگاه گفت: مردم شریف آستانه اشرفیه حضور و استقبال خوبی داشتند و آشنایی آن‌ها با تجهیزات ایمنی می‌تواند در افزایش آمادگی خانواده‌ها هنگام وقوع حوادث مؤثر باشد.

وی تصریح کرد:امیدواریم شهروندان با توجه بیشتر به موضوع ایمنی، تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه کنند و نکات ایمنی را در خانه، محل کار و دیگر محیط‌ها رعایت کنند تا از وقوع حادثه برای شهروندان پیشگیری شود.