به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بردستانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از تشدید نظارت‌ها بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی خبر داد و گفت: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با گران‌فروشی و جلوگیری از سوءاستفاده از کالاهای یارانه‌ای از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی کنگان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، برنامه‌های مستمری را برای کنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار داده و در این مسیر با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

بردستانی با اشاره به یکی از اقدامات اخیر نظارتی در شهرستان افزود: در جریان گشت مشترک با حضور مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و پلیس آگاهی، یک تن آرد یارانه‌ای که خارج از شبکه توزیع رسمی در حال جابه‌جایی بود، شناسایی و توقیف شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کنگان ادامه داد: نظارت‌های مشترک بر بازار به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی و یارانه‌ای از مهم‌ترین محورهای این بازرسی‌ها است.

وی با تأکید بر لزوم رسیدگی سریع به تخلفات اقتصادی تصریح کرد: پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی و اقتصادی خارج از نوبت و با سرعت در شعب تعزیرات رسیدگی می‌شود تا ضمن برخورد قانونی با متخلفان، بازدارندگی لازم در بازار ایجاد شود.

بردستانی خاطرنشان کرد: آرامش بازار و حفظ حقوق مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است و با افرادی که از کالاهای یارانه‌ای و منابع عمومی سوءاستفاده کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی هدف از تشدید نظارت‌ها را حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تضییع منابع عمومی عنوان کرد و گفت: مقابله با سودجویان و اخلالگران اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار دارد.