به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست «هیئت اندیشه‌ورز» کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر، از پوستر نخستین جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» با هدف نکوداشت «سومین دفاع مقدس» مردم ایران رونمایی شد.

این جشنواره که با هدف تبیین ایستادگی و مقاومت ملت ایران برگزار می‌شود، بستری برای هنرمندان و اصحاب فرهنگ فراهم آورده تا آثار خود را در شش بخش اصلی شامل بخش فرهنگی (ادبیات و کتاب)، بخش هنری (هنرهای تجسمی، طراحی، نمایشی)، بخش سینمایی (فیلم کوتاه و نمایشنامه‌نویسی)، بخش رسانه‌ای (پادکست، رشته استوری، تولیدات هوش مصنوعی)، بخش کودک و نوجوان (نقالی، مشاعره، قصه‌گویی) و همچنین بخش طنز (کاریکاتور، دوبله و...) ارائه دهند.

همچنین موضوعات متنوع این رویداد بین‌المللی عبارت‌اند از: «خلیج‌فارس»، «از تنگه تا. تنگسیر»، «از بیت تا حرم»، «نفت‌کش‌های تحریمی»، «خارگ، میزبان جان‌فدایان»، «وعده صادق» و «ایران مقتدر»، «مدرسه میناب»، «عسلویه، صنعت، مقاومت»، «تهران، پایتخت پایداری» و... که زوایای مختلف ایستادگی مردم ایران از جنوب تا پایتخت را به تصویر می‌کشد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد بین‌المللی تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

جزئیات دقیق و قالب‌های هر رشته در پوستر اختصاصی همان بخش منتشر شده است و متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط، ثبت‌نام و ارسال آثار، از طریق وب‌سایت جشنواره و یا پیام‌رسان‌های ایتا، روبیکا، بله و تلگرام اقدام کنند .

گفتنی است دبیری نخستین جشنواره بین‌المللی خشت سوم را عبدالله رئیسی، شاعر، نویسنده و چهره فعال فرهنگی و هنری به عهده دارد.