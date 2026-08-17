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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

رونمایی از کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» با حضور مرتضی سرهنگی در قزوین

رونمایی از کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» با حضور مرتضی سرهنگی در قزوین

قزوین- آیین رونمایی از کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم»، تازه‌ترین اثر حمیدرضا ملازینل، با حضور مرتضی سرهنگی، نویسنده و پژوهشگر برجسته ادبیات پایداری، در قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ در سینما بهمن قزوین رونمایی خواهد شد.

این اثر روایت خاطرات فرج‌الله فصیحی رامندی، از رزمندگان و آزادگان شناخته‌شده دوران هشت سال دفاع مقدس استان قزوین است که خاطرات وی از دوران کودکی تا دوران اسارت را روایت می‌کند.

آیین رونمایی از این کتاب از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و مرتضی سرهنگی در این برنامه درباره ابعاد ادبی و محتوایی اثر و جایگاه آن در ادبیات پایداری سخنرانی خواهد کرد.

کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» تازه‌ترین اثر حمیدرضا ملازینل در حوزه ادبیات دفاع مقدس است که به ثبت و روایت بخشی از خاطرات رزمندگان و آزادگان استان قزوین می‌پردازد.

کد مطلب 6918892

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