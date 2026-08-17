به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ در سینما بهمن قزوین رونمایی خواهد شد.

این اثر روایت خاطرات فرج‌الله فصیحی رامندی، از رزمندگان و آزادگان شناخته‌شده دوران هشت سال دفاع مقدس استان قزوین است که خاطرات وی از دوران کودکی تا دوران اسارت را روایت می‌کند.

آیین رونمایی از این کتاب از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و مرتضی سرهنگی در این برنامه درباره ابعاد ادبی و محتوایی اثر و جایگاه آن در ادبیات پایداری سخنرانی خواهد کرد.

کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» تازه‌ترین اثر حمیدرضا ملازینل در حوزه ادبیات دفاع مقدس است که به ثبت و روایت بخشی از خاطرات رزمندگان و آزادگان استان قزوین می‌پردازد.