به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهرو با هدف توسعه دیپلماسی فرهنگی مقاومت در تراز جهانی، نخستین جشنواره بینالمللی «خشت سوم» به طور رسمی کلید خورد.
سردار سرتیپدوم پاسدار حمید خرمدل، فرمانده سپاه امام صادق (ع) و دبیرکل کنگره ملی سرداران، امیران و دوهزار شهید استان بوشهر، با صدور حکمی، «عبدالله رئیسی»، از چهرههای شاخص ادبی و فرهنگی استان را به عنوان دبیر نخستین جشنواره بینالمللی «خشت سوم» منصوب و مأمور تشکیل ساختار اجرایی و برگزاری این رویداد بینالمللی کرد.
جشنواره بینالمللی «خشت سوم» فراتر از یک رویداد هنری معمول، به عنوان بازوی فرهنگی، رسانهای و بینالمللی کنگره ملی سرداران، امیران و دوهزار شهید استان بوشهر طراحی شده است.
هدف غایی این رویداد فراملی، بازخوانی هنرمندانه مفاهیم پایداری و بازتولید حماسه ملی و ترویج فرهنگ مقاومت در جغرافیای جهان اسلام است.
این جشنواره با تکیه بر موقعیت استراتژیک استان بوشهر به عنوان پایتخت مقاومت ضد استعماری، در پی ایجاد چتر ارتباطی گسترده میان هنرمندان، شاعران، نویسندگان و کنشگران حوزه مقاومت در عرصه ملی و فراملی است.
سردار خرمدل در بخشی از حکم انتصاب عبدالله رئیسی، با تأکید بر ضرورت هدایت این رویداد در تراز گفتمان انقلاب اسلامی و پایداری بینالمللی، آورده است:
«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان "دبیر نخستین جشنواره بینالمللی خشت سوم" منصوب میشوید.
در مسیر این مسئولیت، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و اجرای تمامی امور جشنواره و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نهادی، هنری، رسانهای و بینالمللی به جنابعالی محول میگردد.
انتطار میرود با اتکال به الطاف الهی و بهرهمندی از خرد جمعی، جشنوارهای جریانساز در تراز نام بلند و حماسهساز شهیدان سرافراز استان بوشهر و در شأن گفتمان جهانی مقاومت برگزار نمایید.»
با انتصاب رسمی دبیر جشنواره، دبیرخانه دائمی نخستین جشنواره بینالمللی «خشت سوم» فعالیت خود را در بخشهای مختلف و تدوین فراخوانهای چندزبانه و جذب آثار هنرمندان داخلی و خارجی آغاز خواهد کرد.
بنا بر اعلام دبیرخانه، جزئیات فراخوان، ساختار بخشهای رقابتی (در حوزههای ادبی، هنری، رسانهای و چندرسانهای) و جدول زمانبندی این رویداد بزرگ بینالمللی، به زودی طی یک نشست خبری با حضور رسانهها اعلام خواهد شد.
گفتنی است، عبدالله رئیسی که سکان هدایت علمی و اجرایی این رویداد بزرگ را بر عهده گرفته، دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، از چهرههای شاخص فرهنگی و همچنین شاعر، نویسنده و منتقد مطرح ادبی است و به غیر از سرپرستی حوزه هنری استان بوشهر، مدیریت اجرایی مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی زمزمههای روشن و مدیرعاملی مؤسسه تحقیقات و توسعه فرهنگ معاصر؛ سه دوره ریاست انجمن شعر و ادبیات داستانی استان بوشهر، تدریس در مراکز آموزش عالی و دانشگاهی، دبیری علمی جشنواره ملی داستان کوتاه، مسئولیت کمیته علمی جایزه ملی شعر جم، عضویت در پنج دوره کمیته علمی جشنواره ملی مشاعره رضوی، دبیر اجرایی چهارده دوره نشست مشترک هفته وحدت استان بوشهر، دبیری سه دوره جشنواره بینالمللی شعر تقریب مذاهب و دبیر اجرایی جشنواره دین در مطبوعات محلی را در کارنامه فرهنگی و ادبی خود دارد که بیانگر پشتوانه علمی و تجربی ارزشمند وی برای هدایت این جشنواره بینالمللی است.
نخستین جشنواره بینالمللی خشت سوم با هدف نکوداشت سومین دفاع مقدس مردم ایران در برابر تجاوز دشمن در بخشهای مختلف رقابتی برگزار خواهد شد.
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