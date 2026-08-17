پرداخت بیش از ۶ میلیارد ریال یارانه نقدی به کشاورزان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و تشویق بهره‌برداران به استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی طرح پرداخت یارانه نقدی به خریداران کودهای فسفاته و پتاسه اجرایی شده است.

وی با اشاره به آمار عملکرد این طرح افزود: براساس ارزیابی‌های انجام شده از تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه تا ۲۵ مردادماه سال جاری در مجموع ۱۰۰ هزار و ۱۵۰ کیلوگرم کودهای فسفاته و پتاسه از سوی ۳۰۴ کشاورز استان خریداری شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی ۱۴۹ نفر از کشاورزان واجد شرایط مبلغ ۶ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال یارانه نقدی را به طور مستقیم دریافت کرده‌اند.

الیاسی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح حمایت موثر از بهره‌برداران بخش کشاورزی، تعدیل هزینه‌های تولید و ترویج مصرف متعادل کودهای شیمیایی برای بهبود تغذیه گیاهی است.

وی با تاکید بر نقش کلیدی کودهای فسفاته و پتاسه در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات زراعی و باغی یادآور شد: پرداخت به‌موقع این یارانه ضمن کاهش فشار اقتصادی بر کشاورزان، انگیزه لازم برای مصرف علمی و متوازن نهاده‌ها را ایجاد کرده و گامی موثر در مسیر ارتقای امنیت غذایی استان به شمار می‌رود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان ضمن تاکید بر تداوم این روند گفت: فرآیند پرداخت یارانه به سایر کشاورزان مشمول در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این فرآیند تمامی بهره‌برداران خریدار کودهای فسفاته و پتاسه از این حمایت دولتی بهره‌مند شوند.