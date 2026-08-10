کشف ۲۴۸ تن سم و کود شیمیایی فاقد مجوز در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر دپوی کودشیمیایی در اطراف حوزه شهری گرگان، بلافاصله ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح در بازرسی از انبار مورد نظر ۳ تن سم و ۲۴۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری یک متهم در این خصوص و معرفی وی به مرجع قضائی، گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.