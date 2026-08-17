به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در آیین تجلیل از خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه جهاد و شهادت اظهار داشت: شهدا برندگان واقعی همه میدان‌های جهاد هستند و شهادت برای آنان شکست نیست، بلکه اوج کامیابی و پیروزی است.



وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه افزود: خبرنگاری صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه یک بار ارزشی بالاتر از خبررسانی دارد و خبرنگار می‌تواند در عرصه جهاد رسانه‌ای و تبیین حقیقت نقش‌آفرینی کند.



حاجی‌صادقی با اشاره به یکی از پیام‌های قرآن کریم خطاب به انسان‌ها گفت: خداوند به انسان یادآوری می‌کند که تو ازلی نیستی، اما ابدی هستی؛ بنابراین هر انسان باید ببیند برای حیات ابدی خود چه چیزی فرستاده است و امروز برای آینده خود چه می‌فرستد؛ آتش یا سعادت؟



نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: یکی از پرسش‌های مهم انسان این است که چگونه می‌تواند در طوفان حوادث گرفتار نشود، بلکه بر حوادث سوار شود و آنها را مدیریت کند؛ چگونه دنیا را به استخدام خود درآورد و اسیر دنیا نشود. قرآن برای این پرسش‌ها پاسخ‌های متعددی دارد و یکی از آنها این است که اگر می‌خواهید در زندگی بازنده نباشید، به زندگی خود رنگ جهادی بدهید.



وی با بیان اینکه مفهوم جهاد در ادبیات قرآن بسیار گسترده‌تر از جنگ نظامی است، گفت: جهاد الزاماً به معنای قتال و جنگ نظامی نیست؛ هر تلاش فوق‌العاده‌ای که در برابر دشمن و در راه خدا انجام شود، می‌تواند مصداق جهاد باشد. قلم، زبان، موشک، حضور پشت میز، فریاد یا حتی ناله، اگر دارای این ویژگی‌ها باشد، می‌تواند در مسیر جهاد قرار گیرد.



حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه جهاد عرصه‌ها و مراتب مختلفی دارد، اظهار کرد: جهاد تنها در میدان نظامی تعریف نمی‌شود و هر فرد متناسب با جایگاه و توانایی خود می‌تواند در یکی از عرصه‌های جهاد نقش‌آفرینی کند.



شکست واقعی زمانی است که دشمن در جنگ شناختی پیروز شود

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به تجربه جنگ احد تصریح کرد: در جنگ احد مسلمانان با یک شکست نظامی مواجه شدند؛ حمزه سیدالشهدا و بیش از ۷۰ نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند و پیامبر اکرم(ص) نیز مجروح شد، اما خداوند پس از این حادثه آیات متعددی نازل کرد و به مسلمانان هشدار داد که شکست نظامی نباید اراده و ایمان آنان را در هم بشکند.



وی افزود: پیام قرآن این است که شکست نظامی نباید موجب ایجاد تردید، سستی و یأس شود. آنجایی شکست واقعی اتفاق می‌افتد که دشمن بتواند با حمله خود در جامعه تردید، شک، سستی و ناامیدی ایجاد کند.



حاجی‌صادقی جنگ شناختی را یکی از خطرناک‌ترین انواع جنگ دانست و گفت: بسیاری از جنگ‌ها و تهاجم‌های دشمن در نهایت برای اثرگذاری در جنگ شناختی انجام می‌شود؛ هدف اصلی دشمن این است که فرماندهی و هدایت فکری جامعه را در اختیار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر دشمن نتواند با حمله نظامی بر کشور مسلط شود، تلاش می‌کند از مسیر دیگری وارد شود و آن، تصرف مغزها و قلب‌هاست. این همان خطری است که باید آن را جدی گرفت.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به مفهوم «شاکله» در قرآن بیان کرد: سبک زندگی، شاکله انسان و جامعه را شکل می‌دهد و رفتارها، اقدامات و انتخاب‌های انسان نیز متأثر از همین شاکله است. بنابراین جنگ شناختی در حقیقت جنگ برای تغییر شاکله و هویت جامعه است.



وی افزود: شاکله انسان تحت تأثیر دو عامل اساسی قرار دارد؛ نخست، ذهن، آگاهی، دانش و معرفت و دوم، قلب، گرایش‌ها و خواسته‌ها. به تعبیر دیگر، اگر می‌خواهید رفتار یک انسان را بشناسید، باید ببینید چه می‌داند و چه می‌خواهد.

حاجی‌صادقی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جنگ ترکیبی دشمن گفت: دشمن امروز جنگ ترکیبی را دنبال می‌کند و همزمان در عرصه‌های مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فشار وارد می‌کند؛ اما در میان همه این عرصه‌ها، جنگ شناختی اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی تصریح کرد: دشمن فهمیده است که با عملیات نظامی و فشار اقتصادی نمی‌تواند بر این سرزمین و ملت مسلط شود؛ بنابراین به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به اهداف خود باید مغزها و قلب‌ها را تصرف کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به تلاش گسترده رسانه‌ای دشمن اظهار داشت: امروز دشمن در عرصه‌های مختلف با شکست‌ها و مشکلات جدی مواجه شده، اما با استفاده از جنگ شناختی تلاش می‌کند خود را پیروز نشان دهد و واقعیت میدان را وارونه جلوه دهد.

وی افزود: متأسفانه این جنگ شناختی در برخی موارد حتی بر بخشی از نخبگان و مدیران داخلی نیز اثر گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که در اوج برخی پیروزی‌ها، عده‌ای دچار تفکر استیصال شده و تصور می‌کنند راهی جز کنار آمدن با دشمن وجود ندارد.

حاجی‌صادقی تأکید کرد: خداوند مذاکره را نفی نکرده است، اما نباید مذاکره را با امید به آشتی و سازش با دشمن اشتباه گرفت. مذاکره ابزار است، نه هدف.



دشمن از ابزارهای مختلف برای شکستن انسجام استفاده می‌کند



وی ادامه داد: دشمن برای ایجاد شکاف و از بین بردن انسجام جامعه از ابزارهای مختلف استفاده می‌کند؛ گاهی نیز با استفاده از ادبیات دینی و حتی با عنوان دفاع از ولایت، افراد و جریان‌هایی را وارد میدان می‌کند تا انسجام جامعه را هدف قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، تغییر ذائقه سیاسی و فرهنگی جامعه را از دیگر اهداف جنگ شناختی دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند دستگاه تحلیلی نخبگان و معیارهای عقلانیت را تغییر دهد و همچنین گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم را به سمت مورد نظر خود هدایت کند.



وی خطاب به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اظهار داشت: نباید اجازه دهیم دیگران برای ما تعریف کنند که چه چیزی پیروزی، شکست، موفقیت یا ناکامی است. شما در میدان جنگ قرار دارید و دشمن نیز با تمام توان در این میدان حضور دارد.



حاجی‌صادقی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده دشمن در حوزه رسانه و هنر گفت: دشمن با استفاده از انواع رسانه‌ها و ابزارهای هنری وارد میدان شده و میلیاردها دلار برای این عرصه سرمایه‌گذاری کرده است تا بر ذهن و ادراک جامعه اثر بگذارد.



وی تأکید کرد: این حقیقت را باید همواره به یاد داشته باشیم که تا زمانی که در جنگ شناختی مغلوب نشده‌ایم، دشمن به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده است و خبرنگاران و رسانه‌ها در جلوگیری از این شکست، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.