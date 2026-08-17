وجود ترامادول در مکمل ۲۰ میلیون تومانی افزایش قد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فروش این فرآورده در حجمی بالا و حدود ۶۰۰ میلیون تومان در روز می‌رسید.

وی افزود: هر بسته از این فرآورده با قیمت ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شد و نمونه آن برای بررسی تخصصی به آزمایشگاه ارسال شد که نتیجه آزمایش، مثبت بودن ترامادول را نشان داد؛ موضوعی که با توجه به عنوان محصول و گروه سنی مصرف‌کنندگان، نگرانی جدی درباره سلامت نوجوانان ایجاد می‌کند.

مهرزادی ادامه داد: مسئله این پرونده تنها عرضه یک فرآورده غیرمجاز نیست؛ نوجوانان و خانواده‌ها با تصور مصرف یک مکمل برای رشد، ممکن است بدون اطلاع از ترکیبات واقعی محصول، در معرض مصرف ماده‌ای دارویی قرار گرفته باشند. از سوی دیگر، حجم بالای فروش نشان می‌دهد موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد فعالیت و نحوه عرضه این فرآورده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تصریح کرد: پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش، پیگیری‌های لازم حدود یک هفته ادامه داشت و فرد مورد نظر امروز بازداشت شد. پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار بازپرس قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی بررسی این پرونده، مشخص شدن این موضوع است که آیا فرد بازداشت‌شده به‌تنهایی اقدام به تهیه و عرضه این فرآورده کرده یا پشت این فعالیت، شبکه یا افراد دیگری نیز حضور داشته‌اند. همچنین میزان عرضه، نحوه تأمین و ابعاد احتمالی توزیع این محصول در حال بررسی است.

مهرزادی تأکید کرد: عرضه فرآورده‌ای با ترکیبات نامشخص و وجود ترامادول، آن هم با عنوان مکمل افزایش قد برای نوجوانان، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به‌طور جدی تهدید کند و سازمان غذا و دارو موضوع را تا روشن شدن ابعاد کامل پرونده دنبال خواهد کرد.