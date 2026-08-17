به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان در سال ۱۴۰۵ با تاکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع بانکی، افزود: تخصیص تسهیلات باید بر اساس معیارهای شفاف، اولویت‌بندی دقیق و با هدف توزیع عادلانه منابع میان متقاضیان انجام شود و ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر شهرستان، اهلیت متقاضیان و میزان اثرگذاری طرح‌ها در تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی و انسجام دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال ضروری است، اظهار داشت: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه رصد باید بیانگر عملکرد واقعی دستگاه‌ها باشد.

مرادخانی همچنین بر ضرورت توجه به مزیت‌های نسبی شهرستان‌ها در فرآیند تخصیص منابع تاکید و تصریح کرد: منابع بانکی باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، بیشترین ظرفیت را برای حفظ و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید در استان داشته باشند.

در ادامه این جلسه، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای دستورالعمل حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار ارائه و آخرین وضعیت پیگیری تسهیلات بانکی حمایت از واحدهای تولیدی فعال نیز بررسی شد.

همچنین روند پیگیری ابلاغ تسهیلات بانکی حمایت از واحدهای تولیدی فعال و برش استانی این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مستمر دستگاه‌های متولی برای تسریع در فرآیند بهره‌مندی واحدهای واجد شرایط از منابع بانکی تأکید شد.