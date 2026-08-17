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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

ماینرهای غیرمجاز در الیگودرز کشف شدند

ماینرهای غیرمجاز در الیگودرز کشف شدند

الیگودرز - چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان الیگودرز کشف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی الیگودرز، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های سراسری و به‌منظور پیشگیری از اخلال در شبکه توزیع برق، با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، یک واحد مسکونی متخلف را شناسایی کردند.

علی اسداللهی، افزود: مأموران با اخذ مجوز قضایی و بازرسی از محل مذکور، موفق به کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز شده که برابر نظر کارشناسان ارزش این تجهیزات هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: پرونده متشکله پس از تکمیل تمامی مستندات، جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد.

کد مطلب 6919048

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