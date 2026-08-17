ماینرهای غیرمجاز در الیگودرز کشف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی الیگودرز، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های سراسری و به‌منظور پیشگیری از اخلال در شبکه توزیع برق، با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، یک واحد مسکونی متخلف را شناسایی کردند.

علی اسداللهی، افزود: مأموران با اخذ مجوز قضایی و بازرسی از محل مذکور، موفق به کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز شده که برابر نظر کارشناسان ارزش این تجهیزات هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: پرونده متشکله پس از تکمیل تمامی مستندات، جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد.