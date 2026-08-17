کشف یک تن چوب جنگلی قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسداللهی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران در راستای مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی، موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق شدند که شش فقره سرقت از آن‌ها کشف شد.

وی با اشاره به مبارزه با مواد مخدر، افزود: در این عملیات، پنج خرده‌فروش مواد مخدر بازداشت و مقادیر قابل‌توجهی مواد مخدر از آن‌ها کشف شد. همچنین در راستای مدیریت فضای شهری، ۳۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به برخورد با تخلفات جاده‌ای و محیط زیستی، تصریح کرد: طی این طرح، ۱۰ خودرو و هشت موتورسیکلت متخلف توقیف شدند. همچنین یک دستگاه کامیونت حامل یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بدون مجوز قانونی، توقیف و به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد.

سرهنگ اسداللهی، تأکید کرد: اقدامات پلیس برای حفظ نظم، امنیت و آرامش شهروندان با قاطعیت و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.