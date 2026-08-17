به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با چهلمین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، با همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو، صفحه اینترنتی «امام خامنه‌ای» ویژه معارفه شخصیت عرفانی و انقلابی قائد شهید (ره) منتشر شد.

این صفحه مجازی به منظور ارایه اطلاعات جامع‌تر از شیوه زیست، نبوغ علمی و سیر اندیشه‌ها و ابعاد فرهنگی اجتماعی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به زبان ژاپنی تهیه شده و تلاش دارد ضمن روایت زندگی ایشان از عنفوان جوانی در مشهد تا دوران رهبری به مهمترین رویدادهای تارخ معاصر ایران نزد حافظه اجتماعی بپردازد.

به گفته «شهروز فلاحت‌پیشه»، رایزن فرهنگی ایران در ژاپن این صفحه که در قالبی روایی و متناسب با فضای رسانه‌ای و ذائقه عمومی مخاطبان در سرزمین خورشید طراحی شده است، فرصتی را در اختیار ژاپنی‌ها قرار می‌دهد تا در مدت کوتاه با بخش مهمی از تاریخ بلند کشورمان آشنا شوند.

علاقه‌مندان برای مشاهده این صفحه ویژه می‌توانند از طریق لینک iranippon.jp/khamenei/ وارد شوند.