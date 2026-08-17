به گزارش خبرنگار، علی مقیمی ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرح های عمرانی شهرستان مانه که در فرمانداری مانه برگزار شد اظهار کرد: تلاش برای استقرار سایر دستگاه‌های کلیدی از جمله راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت در حال پیگیری است.

وی همچنین از نهایی شدن مطالعات فنی مجتمع اداری شهرستان مانه خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات لازم، فرآیند احداث آن برای تجمیع خدمات دستگاه‌های اجرایی آغاز می شود.

فرماندار مانه با اشاره به عملکرد چشمگیر حوزه عمرانی گفت: پس از افتتاح طرح‌های پنج هزار میلیارد ریالی در دهه فجر سال گذشته، برنامه‌ریزی‌های فشرده‌ای برای بهره‌برداری از طرح‌های جدید در هفته دولت انجام شده است.

مقیمی ادامه داد: اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی ارتش، بسیج سازندگی و سپاه را از نقاط قوت مدیریت شهرستان عنوان کرد که نقش بسزایی در جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی ایفا کرده است.

مقیمی با هشدار نسبت به اثرات خشکسالی‌های اخیر بر اراضی کشاورزی شهرستان، تصریح کرد: توسعه سامانه‌های آبیاری نوین و کاهش وابستگی معیشت مردم به منابع آبی محدود، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است که باید در قالب طرح‌های مدیریت مصرف دنبال شود.

وی افزود: بخش زیادی از اعتبارات امسال نیز به حوزه آب شرب و توسعه آبیاری های نوین اختصاص یافت.

فرماندار مانه گفت: این بخش دارای ۲۶ روستا و ۲۵ دهیاری است و از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های عمرانی روستاهای این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود: در بخش عمران روستایی حدود ۱۱ کیلومتر عملیات آسفالت و همچنین زیرسازی و آسفالت در پنج روستا انجام شده است.

مقیمی یادآور شد: سال گذشته ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای بخش راهداری شهرستان در نظر گرفته شد که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت.

وی افزود: ۹ کیلومتر از یک مسیر روستایی آسفالت شده و حدود ۷۰۰ متر از این مسیر باقی مانده است که در صورت تکمیل عملیات، امکان بهره‌برداری از آن در هفته دولت فراهم خواهد شد.