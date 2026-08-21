به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه در مسجد جامع شهر پیشقلعه اظهار کرد: مسئولان باید در شرایط فعلی با مردم همراه باشند و برای مشکلات، برنامهریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند.
امام جمعه مانه با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین تا حدی موجب کاهش مصرف میشود، اما این کاهش موقتی است و پس از مدتی مصرف دوباره افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مسئولان باید توجه داشته باشند که افزایش قیمت بهتنهایی مشکل مصرف و قاچاق سوخت را حل نمیکند و مردم نیز از دولت انتظار دارند برای حل مشکلات، برنامه مشخص و عملیاتی ارائه دهد.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد با بیان اینکه قیمت سوخت باید در یک برنامه چندساله و حسابشده بهروزرسانی شود، تصریح کرد: دولت باید پیش از افزایش قیمت بنزین، زیرساختهای لازم را فراهم کند.
وی ادامه داد: توسعه سوختهای جایگزین مانند سیانجی و الپیجی، گسترش خودروهای هیبریدی و برقی و تقویت حملونقل عمومی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه مانه بر توسعه حملونقل عمومی شهری و بینشهری تأکید کرد و گفت: توسعه خطوط ریلی، مترو، تاکسی، ون و اتوبوس باید با جدیت دنبال شود تا مردم امکان استفاده آسان و ارزان از حملونقل عمومی را داشته باشند.
وی همچنین بر تسریع در روند اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد و افزود: باید برای کاهش مصرف سوخت خودروها نیز برنامهریزی شود و خودروسازان به سمت تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر حرکت کنند.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد بیان کرد: اگر حملونقل عمومی توسعه یابد، سوختهای جایگزین در دسترس مردم قرار گیرد و مشکلات فنی خودروها برطرف شود، مردم نیز بهصورت طبیعی به سمت کاهش مصرف سوخت و استفاده بیشتر از حملونقل عمومی حرکت خواهند کرد.
وی گفت: مردم از ابتدای انقلاب همواره حافظ انقلاب و همراه مسئولان بودهاند و انتظار دارند مسئولان نیز برای مشکلات، برنامهای جامع و بلندمدت ارائه کنند تا با تغییر دولتها، برنامهها متوقف یا از مسیر اصلی خارج نشود.
امام جمعه مانه در پایان اظهار کرد: اگر قرار است افزایش قیمتها انجام شود، این اقدام باید همراه با برنامه و فراهم کردن زیرساختهای لازم باشد، چرا که افزایش قیمت بدون برنامه بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد.
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