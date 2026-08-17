اسماعیل محمودآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۱۱۳ هزار تن گندم توسط ۱۴ مرکز خرید در استان جمعآوری شده و ارزش آن به ۵۵ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: خرید تضمینی گندم در خراسانشمالی در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و تاکنون ۱۱۳ هزار و یک تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی از افزایش ۱۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته خبر داد و گفت: این میزان رشد نشاندهنده شرایط مناسب تولید و افزایش مشارکت گندمکاران استان در تحویل محصول به مراکز خرید است.
محمودآبادی خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۲ مرکز پیشبینیشده برای خرید تضمینی گندم در خراسانشمالی، تاکنون ۱۴ مرکز فعال هستند و عملیات خرید گندم از بهرهبرداران را انجام میدهند.
وی ادامه داد: تاکنون ۹ هزار و ۲۶۹ بهرهبردار گندمکار محصول خود را به مراکز خرید تحویل دادهاند و فرآیند جمعآوری گندم مازاد بر نیاز کشاورزان همچنان در استان دنبال میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی با اشاره به ارزش گندم خریداریشده اظهار کرد: ارزش مجموع محصول تحویلی کشاورزان به مراکز خرید تاکنون ۵۵ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی گفت: افزایش حجم خرید تضمینی گندم در استان، علاوه بر بیانگر افزایش تولید، نشاندهنده مشارکت مطلوب بهرهبرداران و آمادگی مراکز خرید برای دریافت محصول گندمکاران است.
محمودآبادی افزود: با توجه به اهمیت گندم به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، برنامهریزی لازم برای تسهیل روند تحویل محصول و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند خرید در دستور کار قرار دارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی تصریح کرد: این سازمان با همکاری دستگاههای مرتبط تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیند خرید تضمینی گندم، خدمترسانی مناسب به کشاورزان و جمعآوری سریع و مطلوب این محصول راهبردی به کار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت مراکز خرید و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با هدف تسریع در تحویل محصول و کاهش مشکلات احتمالی کشاورزان انجام میشود.
محمودآبادی ادامه داد: خرید تضمینی، یکی از مهمترین حمایتها از تولیدکنندگان محصولات راهبردی است و استمرار این روند میتواند در تقویت تولید داخلی و تامین نیاز کشور به گندم مؤثر باشد.
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