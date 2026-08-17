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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

دو پرنده شکاری دلیجه پس از تحویل به محیط‌زیست قدس رهاسازی شدند

دو پرنده شکاری دلیجه پس از تحویل به محیط‌زیست قدس رهاسازی شدند

شهرقدس- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرقدس از تحویل دو پرنده شکاری از گونه دلیجه به این اداره خبر داد و گفت این پرندگان پس از بررسی وضعیت جسمی در طبیعت رهاسازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، ظهر دوشنبه از تحویل دو پرنده شکاری از گونه دلیجه به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرقدس و رهاسازی آنها در زیستگاه طبیعی خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرقدس اظهار کرد: دو پرنده شکاری از گونه دلیجه توسط یک خانواده حامی حیات‌وحش و دوستدار محیط‌زیست به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قدس تحویل داده شدند.

وی افزود: پس از تحویل این پرندگان، وضعیت جسمی آنها توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از سلامت و آمادگی لازم برای بازگشت به طبیعت، اقدامات لازم برای رهاسازی آنها انجام شد.

مدیریان با قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان در حفاظت از حیات‌وحش تصریح کرد: مشارکت مردم در حفظ گونه‌های جانوری و اطلاع‌رسانی به موقع به محیط‌زیست نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های ارزشمند دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرقدس خاطرنشان کرد: این دو پرنده شکاری پس از ارزیابی‌های تخصصی در زیستگاه طبیعی شهرستان قدس رهاسازی شدند.

وی بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از حیات‌وحش تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده گونه‌های جانوری آسیب‌دیده یا نیازمند کمک، موضوع را به ادارات محیط‌زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی لازم انجام شود.

کد مطلب 6919273

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