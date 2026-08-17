به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، ظهر دوشنبه از تحویل دو پرنده شکاری از گونه دلیجه به اداره حفاظت محیطزیست شهرقدس و رهاسازی آنها در زیستگاه طبیعی خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرقدس اظهار کرد: دو پرنده شکاری از گونه دلیجه توسط یک خانواده حامی حیاتوحش و دوستدار محیطزیست به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قدس تحویل داده شدند.
وی افزود: پس از تحویل این پرندگان، وضعیت جسمی آنها توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از سلامت و آمادگی لازم برای بازگشت به طبیعت، اقدامات لازم برای رهاسازی آنها انجام شد.
مدیریان با قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان در حفاظت از حیاتوحش تصریح کرد: مشارکت مردم در حفظ گونههای جانوری و اطلاعرسانی به موقع به محیطزیست نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از گونههای ارزشمند دارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرقدس خاطرنشان کرد: این دو پرنده شکاری پس از ارزیابیهای تخصصی در زیستگاه طبیعی شهرستان قدس رهاسازی شدند.
وی بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از حیاتوحش تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده گونههای جانوری آسیبدیده یا نیازمند کمک، موضوع را به ادارات محیطزیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی لازم انجام شود.
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