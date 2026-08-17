صادرات کالا در مرز مهران از سرگرفته شد

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از روز دوشنبه تردد کامیون های حامل کالاهای صادراتی به مرز مهران برقرار شده و تشریفات گمرکی ورود موقت و خروج موقت خودروهای سواری در مرز مهران نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود روزانه تشریفات گمرکی حدود ۵۰۰ کامیون حامل کالای صادراتی از مرز مهران انجام شود ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۷۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۸ میلیون و ۴۰۸ هزار دلار از گمرک مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.

کمری با اشاره به درآمد ۶۲۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریالی گمرک مهران طی چهار ماهه نخست سال جاری گفت: این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک استان ایلام افزود: در این مدت ۳۴ هزار دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی وارد مرز مهران شده است.