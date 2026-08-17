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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

کرمانشاه در شوراهای آموزش و پرورش کشور برتر شد

کرمانشاه در شوراهای آموزش و پرورش کشور برتر شد

کرمانشاه - استان کرمانشاه در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش، رتبه برتر کشور را کسب و استاندار استان تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی‌ونهمین همایش سالروز تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، استان کرمانشاه به عنوان استان برتر کشور در این حوزه معرفی شد.

این مراسم ظهر دوشنبه با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد و از عملکرد برتر استان کرمانشاه در حوزه شوراهای آموزش و پرورش تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، لوح تقدیر خود را از وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش دریافت کرد.

استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سطح کشور، موفق به کسب رتبه برتر شد و در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت.

در سی‌ونهمین همایش سالروز تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، علاوه بر کرمانشاه از سه استان دیگر نیز به دلیل عملکرد برتر در این حوزه تجلیل شد.

کد مطلب 6919351

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