به گزارش خبرنگار مهر، فردین پورسبزی، مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه البرز، در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز و عذرخواهی بابت تأخیر در برگزاری نشست، اظهار داشت: جنگ اخیر ثابت کرد که تشخیص اخبار درست بسیار پیچیده است و اعتماد مردم به شما نشان‌دهنده توانمندی رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی است.

وی با اشاره به تغییرات گسترده در تیم مدیریتی استان و برگزاری نشست به شکلی صمیمانه‌تر، از همراهی همیشگی خبرنگاران با مجموعه مخابرات قدردانی کرد.

از رتبه هشتم تلفن ثابت تا نایب قهرمانی فیبر نوری در کشور

مدیرعامل مخابرات البرز با ارائه آماری از وضعیت ارتباطی استان، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۱۵ هزار تلفن ثابت مشغول به کار، ۵ هزار سرویس VDSL، بیش از ۱۵۰ هزار سرویس ADSL و حدود ۷۱ هزار سرویس FTTH در استان فعال است.

پورسبزی با بیان اینکه البرز در حوزه تلفن ثابت رتبه هشتم کشور را دارد، تصریح کرد: در بخش سرویس فیبر نوری (FTTH) با حدود ۷۰ هزار شماره، پس از تهران با ۸ میلیون تلفن ثابت، جایگاه دوم کشور را در اختیار داریم و این نشان‌دهنده اولویت توسعه زیرساخت فیبر نوری در استان است.

وی در تشریح وضعیت پوشش شبکه در شهرستان‌های استان اعلام کرد: در طالقان، شهر و روستاهای زیدشت و بایکان صددرصد تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته و شبکه مسی جمع‌آوری شده است. همچنین در ۲۰ روستای طالقان امکان واگذاری سرویس VDSL فراهم شده است.

پورسبزی با اشاره به پروژه‌های شهرستان نظرآباد گفت: شهرک صنعتی سپهر افتتاح شده و پروژه فیبر نوری شهرک صنعتی نظرآباد تا دو هفته آینده به اتمام می‌رسد و با این اقدام، البرز به عنوان اولین استان کشور، صددرصد شهرک‌های صنعتی خود را تحت پوشش فیبر نوری قرار داده است. این زیرساخت به صنایع برای استفاده از سرویس‌های پایش تصویری، اتوماسیون و خدمات مبتنی بر فیبر کمک شایانی می‌کند.

وی از فعالیت پیمانکاران توسعه در شهر جدید هشتگرد، مهستان و شهر قدیم هشتگرد خبر داد و افزود: شهر صنعتی هشتگرد نیز به طور کامل بر بستر فیبر نوری قرار گرفته است. در اشتهارد نیز سه شهرک صنعتی اشتهارد، کوثر و امید البرز کاملاً فیبر نوری شده‌اند و شبکه مسی جمع‌آوری شده است. پوشش فیبر نوری در شهر اشتهارد از ۶۰ درصد عبور کرده و در صورت صدور مجوزهای حفاری، تکمیل خواهد شد.

چالش «کمالشهر» و عدم صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری

مدیرعامل مخابرات البرز در ادامه با اشاره به مشکل پیش آمده در شهر کمالشهر خاطرنشان کرد: به دلیل عدم دستیابی به توافق با شهرداری، هنوز مجوز حفاری برای اجرای پروژه فیبر نوری صادر نشده است. این در حالی است که مخابرات طبق پروانه، تعهد قانونی برای خدمت‌رسانی به مردم این منطقه دارد و عدم همکاری به ضرر شهروندان کمالشهری است.

وی افزود: شب گذشته با شهردار و چند عضو شورای شهر کمالشهر جلسه‌ای داشتیم. به نظر می‌رسد برداشت اشتباهی از الزامات پروانه‌ای وجود دارد. در این شهر دو اپراتور دارای پروانه هستند و الزامات پدافندی نیز حکم می‌کند برای پایداری شبکه، مسیرهای ارتباطی متعدد داشته باشیم. امیدواریم با جلسات آتی این سوءتفاهم برطرف شود، چرا که در صورت تأخیر، مردم از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌مانند.

پیشرفت ۲۵۰ کیلومتری پروژه فیبر در کلان‌شهر کرج

پورسبزی با اشاره به تفاهم‌نامه چهارجانبه سال گذشته میان استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی و مخابرات برای توسعه فیبر نوری در کرج، گفت: خوشبختانه از زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، سرعت کار شتاب گرفته و تاکنون قریب به ۲۵۰ کیلومتر حفاری در مناطق دهگانه شهرداری کرج انجام شده است.

وی با اشاره به مزیت رقابتی مخابرات نسبت به سایر اپراتورها توضیح داد: وجود حدود ۸۰۰ کیلومتر کانال در استان، کار توسعه را تسهیل کرده است. شبکه‌های قدیمی ما در عمق بیش از دو متری قرار دارند و امنیت بالاتری نسبت به حفاری‌های ۴۰ سانتی‌متری دارند.

رتبه اول پروژه سلامت و اتصال ۱۸۵ مدرسه به فیبر نوری

مدیرعامل مخابرات البرز از پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه اتصال مراکز سلامت استان به فیبر نوری خبر داد و عنوان کرد: در این شاخص، استان البرز رتبه اول کشور را دارد.

وی در خصوص پروژه مدارس نیز گفت: تعهد ما پوشش یک هزار و ۳۰۰ مدرسه در استان است. تاکنون ۱۸۵ مدرسه به شبکه فیبر متصل شده‌اند و این عدد به صورت روزانه در حال افزایش است و پروژه متوقف نیست.

پورسبزی همچنین به پروژه‌های مشترک با اپراتورهای همراه اشاره کرد و افزود: برنامه داریم امسال ۹۵ سایت همراه اول را به فیبر متصل کنیم که تاکنون ۳۱ سایت انجام شده است. پروژه اتصال بیش از ۱۰۰ سایت ایرانسل نیز اخیراً ابلاغ شده و همکاران در حال اجرای آن هستند.

درس‌آموخته‌های جنگ سایبری و افزایش پایداری شبکه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه جنگ سایبری سال گذشته، اظهار داشت: در جنگ دوازده‌روزه توانستیم مسیرهای پشتیبان جدیدی ایجاد و ارتباطات زیرساختی استان را به پایداری برسانیم. این تجربه به جنگ رمضان منتقل شد و تیم فنی ما با توزیع نیروها و پیش‌بینی‌های لازم در زمینه سوخت و استقرار نیرو، پایداری شبکه نوروز امسال را به بالاترین سطح ممکن رساند.

پورسبزی یادآور شد: بسیاری از این دستاوردها مرهون زحمات مدیران و کارکنان پیشین مخابرات از جمله مرحوم همت‌زاده است که برای توسعه شبکه تلاش کردند.

مدیرعامل مخابرات البرز با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ هزار پست و حدود یک هزار و ۱۰۰ کافوی مسی در استان، گفت: جایگزینی فیبر نوری با شبکه مسی نه‌تنها به زیباسازی مبلمان شهری کمک می‌کند، بلکه به کاهش سرقت تجهیزات، کاهش مصرف انرژی و حذف تشعشعات مضر کابل‌های مسی منجر می‌شود. فیبر نوری یک محصول سبز است و جمع‌آوری شبکه مسی، بار کاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را نیز کاهش می‌دهد.

خدمات جدید دیجیتال و خبر خوش مکالمه رایگان ثابت

پورسبزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از افزوده شدن سه سرویس جدید مدیریت مصرف انرژی، نظارت تصویری و خانه هوشمند به سبد محصولات مخابرات خبر داد و گفت: از شهریور ماه ارائه این خدمات در استان البرز پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح مکالمه نامحدود رایگان در شبکه تلفن ثابت، این اقدام را یک اتفاق بسیار مؤثر در کاهش سبد هزینه خانوار دانست و گفت: با وجود کاهش اولویت تلفن ثابت در خانواده‌ها، این طرح می‌تواند استفاده از خدمات ثابت را مجدداً رونق ببخشد.

نگرانی از بدهی دستگاه‌های اجرایی و درخواست همراهی

مدیرعامل مخابرات البرز در پایان با اشاره به بدهی معوق دستگاه‌های دولتی به این شرکت خاطرنشان کرد: پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند به تأمین نقدینگی لازم برای تسریع در پروژه‌های توسعه‌ای کمک شایانی کند. جزئیات برنامه‌های هفته دولت نیز در سامانه «منتا» ثبت شده و به صورت مکتوب به استانداری ارائه شده است.