شاخص کیفیت هوای قم و جعفریه در شرایط ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم و داده‌های ثبت‌شده امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه، وضعیت کیفیت هوا در چند شهر استان تحت تأثیر آلاینده‌های ذرات معلق نامطلوب گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای قم و جعفریه به دلیل وجود آلاینده‌های ذرات معلق PM2.5 و PM10 در محدوده ناسالم قرار گرفته است و تداوم حضور این آلاینده‌ها موجب شده شرایط کیفی هوا در این دو شهر برای عموم شهروندان نامطلوب باشد.

در شهر کهک نیز آلاینده شاخص، ذرات معلق PM2.5 اعلام شده و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، وضعیتی که بر ضرورت توجه بیشتر افراد آسیب‌پذیر به شرایط جوی و کاهش مواجهه با هوای آلوده تأکید دارد.

ذرات معلق، کیفیت هوای قم را کاهش داد

بررسی داده‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد ذرات معلق PM2.5 و PM10 مهم‌ترین عوامل آلودگی هوای شهرهای قم و جعفریه در بازه مورد بررسی بوده‌اند و در شهر کهک نیز PM2.5 به عنوان آلاینده مؤثر بر وضعیت کیفیت هوا ثبت شده است.

در چنین شرایطی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار از جمله گروه‌هایی هستند که باید مراقبت بیشتری در مواجهه با هوای بیرون از منزل داشته باشند.

بر اساس توصیه‌های اعلام‌شده، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و همچنین مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین خود را در فضای خارج از منزل کاهش دهند.

این توصیه‌ها با توجه به قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم در قم و جعفریه و ناسالم برای گروه‌های حساس در کهک، با هدف کاهش میزان مواجهه گروه‌های آسیب‌پذیر با آلاینده‌های موجود در هوا ارائه شده است.