اصفهان پایتخت اندیشه و تمدن؛ مناظرات دانشجویی بستر حل مسائل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی که به همت جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان اظهار کرد: اصفهان شهری است که در دورههای مختلف تاریخی به عنوان پایتخت حکومتهای بزرگ، کانون علم، هنر و مرکز تصمیمگیریهای کلان ایران بوده و امروز نیز میتواند محل گفتوگوی جوانان درباره آینده کشور باشد.
استاندار اصفهان در این نشست با بیان اینکه مناظره، تضارب آرا و مواجهه اندیشهها با هویت تاریخی اصفهان تناسبی عمیق دارد، گفت: اگر دیروز اصفهان محل گفتوگوی عالمان، فیلسوفان و سیاستمداران بود، امروز نیز باید به عنوان قطب دانشگاهی و علمی کشور، بستری برای گفتوگوی دانشجویان پیرامون مسائل اساسی ایران باشد و این رویداد در واقع امتداد طبیعی پیشینه تمدنی این شهر محسوب میشود.
اصفهان؛ کانون گفتوگوی ملی برای آینده ایران
جمالینژاد با اشاره به اینکه اصفهان امروز میزبان سرمایه فکری و انسانی آینده ایران است، افزود: اصفهان فقط شهر تاریخ و صنعت نیست؛ بلکه میتواند یکی از کانونهای اصلی گفتوگوی ملی و تولید ایده برای حل چالشهای کشور باشد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم این رویداد، آغازی برای تعاملات گستردهتر میان بدنه دانشگاهی، جامعه و مدیران اجرایی کشور باشد تا از ظرفیت اندیشه جوانان برای گرهگشایی از مسائل بهرهمند شویم.
دانشگاهها برای خروج از مباحث نظری به سمت مسئلهمحوری حرکت کنند
استاندار اصفهان بر ضرورت عبور از مناظرات صرفاً نظری تأکید کرد و گفت: دانشجو باید بتواند در حوزههای اقتصاد، فرهنگ، محیطزیست و حکمرانی بهصورت مسئلهمحور فکر کند.
وی با بیان اینکه دانشگاه زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که اندیشه را به راهحل و راهحل را به عمل تبدیل کند، افزود: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تربیت تحلیلگران و راهحلپردازانی نیاز دارد که بتوانند مسائل پیچیده را با نگاهی عمیق واکاوی کنند.
حکمرانی مطلوب در گرو شنیدن نقدهای سازنده است
جمالینژاد با تأکید بر اینکه گفتوگو یکی از ابزارهای مهم کاهش فاصله میان جامعه و تصمیمگیران است، اظهار کرد: حکمرانی خوب از شنیدن آغاز میشود و مدیری که تنها سخن میگوید اما صدای جامعه را نمیشنود، قادر به شناخت دقیق مسائل نیست.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف نظر، تهدیدی برای کشور نیست بلکه در صورت مدیریت صحیح، منبع خلاقیت و پیشرفت است و ما باید با تکیه بر عقل جمعی و تقویت آزاداندیشی، از این ظرفیت برای رسیدن به فهم مشترک و تصمیمات پایدار استفاده کنیم.
نظر شما