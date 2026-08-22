به گزارش خبرنگار مهر، سید ظفرالله کلانتری عصر شنبه در آیین افتتاح مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد در اصفهان اظهار کرد: پس از مدتها فعالیت مجازی دانشگاه، فرصتی پیش آمده تا دوباره چهره دانشجویان را ببینیم. روح دانشگاه به حضور دانشجویان زنده است و امیدواریم این حضور بهصورت مستمر در فضایی متعادل، آرام، علمی و سازنده ادامه یابد.
وی اضافه کرد: دانشگاهها امروز تنها نهادهایی برای آموزش و پژوهش نیستند، پایهگذار فناوریهای متعدد در دنیا و کشور به شمار میروند.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: اثرگذاری دانشگاهها از طریق آموزش و پژوهش باکیفیت، تشکیل شرکتهای دانشبنیان، حرکت در مسیر فناوریهای نوین و پژوهشهای بنیادین، مسئلهمحور و کاربردی در جامعه مشهود است.
کلانتری افزود: نمونه روشن این اثرگذاری را در جنگ تحمیلی اخیر دیدیم که بخشی از تابآوری کشور مدیون فعالیتهای علمی دانشگاهها، اساتید و دانشجویان در طول چند دهه گذشته بود.
اثرگذاری فرهنگی رسالت دانشگاه است
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بخش دیگر رسالت دانشگاهها را اثرگذاری فرهنگی دانست و تأکید کرد: دانشگاهها از معدود نهادهایی هستند که هنوز مقبولیت خود را در جامعه تا حدودی حفظ کردند و باید از این فرصت برای اثرگذاری فرهنگی نیز استفاده کنند.
کلانتری با بیان اینکه کشور پس از دوران سخت جنگ تحمیلی و شرایط ویژه کنونی به انسجام و وحدت ملی نیاز دارد، تصریح کرد: بخشی از این انسجام میتواند از طریق اثرگذاری دانشگاهها بر جامعه شکل بگیرد.
وی افزود: اگر بتوانیم در محیط دانشگاه بستر گفتوگو، تبادل افکار و تضارب آرا را در فضایی مسالمتآمیز، سازنده، عالمانه و منصفانه فراهم کنیم، این الگو میتواند به جامعه تسری یابد.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ابراز کرد: جامعه امروز نیاز دارد حرف یکدیگر را بشنود، شنونده خوبی باشد و تحمل طرف مقابل را داشته باشد تا گفتوگوهای سازنده به انسجام منجر شود.
کلانتری با اشاره به مواجهه دانشگاه با نسل جوان گفت: شخصیت علمی، اجتماعی، روحیروانی و هویت دانشجویان در دانشگاه شکل میگیرد.
وی تاکید کرد: بهترین محیط برای آموزش مهارتهایی چون خوب شنیدن، تحمل حرف مخالف، بیان استدلال و گفتوگوی سازنده، دانشگاه است تا این آیندهسازان کشور وقتی در جامعه در جایگاههای مختلف قرار میگیرند، این مهارتها را منتقل کنند؛ البته با نسل جوان خطاهایی نیز همراه است و دانشگاه باید تحمل آزمون و خطا را داشته باشد تا مهارتها بهدرستی شکل بگیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با استناد به آموزههای دینی گفت: در قرآن و حکمت اهل بیت تأکید شده که حرف طرف مقابل را بشنویم، شنونده خوبی باشیم، تحمل داشته باشیم و با شیوه نیکو استدلال و گفتوگو کنیم. حتی اگر طرف مقابل اشتباه میگوید باید تحمل کرده و با روش احسن او را جذب کرد و اگر درست میگوید باید پذیرفت، فارغ از جناح و گروه.
وی ادامه داد: مسابقات مناظره دانشجویی که به همت جهاددانشگاهی برگزار میشود، تمرینی برای این آموزههاست.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ابراز کرد: امید است این بستر در دانشگاه شکل بگیرد تا هم شرکتکنندگان از دیدگاههای مختلف بیاموزند و هم شنوندگان بهترین سخن را برگزینند و زمینه سازندگی برای دانشگاه و کشور فراهم شود.
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