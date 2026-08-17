  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

باند سارقان سیم و کابل برق در برازجان منهدم شد

باند سارقان سیم و کابل برق در برازجان منهدم شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم و کابل برق هوایی در برازجان خبر داد که به ۲۶ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به دوشنبه شب در جمع خبرنگاران از انهدام باند سارقین سیم و کابل برق در شهر برازجان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق هوایی در سطح شهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران اداره مبارزه با سرقت با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۲ متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازجویی های اولیه به ۲۶ فقره سرقت در این حوزه معترف شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و اعتراف صریح، با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

وی گفت: شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6919614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه