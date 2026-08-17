باند سارقان سیم و کابل برق در برازجان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به دوشنبه شب در جمع خبرنگاران از انهدام باند سارقین سیم و کابل برق در شهر برازجان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق هوایی در سطح شهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران اداره مبارزه با سرقت با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۲ متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازجویی های اولیه به ۲۶ فقره سرقت در این حوزه معترف شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و اعتراف صریح، با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

وی گفت: شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.