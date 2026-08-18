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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

دستگیری سارقان رینگ و لاستیک خودرو در همدان

دستگیری سارقان رینگ و لاستیک خودرو در همدان

همدان- فرمانده انتظامی همدان از انهدام باند سارقان رینگ و لاستیک خودرو و کشف ۳۲ فقره سرقت در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت رینگ و لاستیک وسایل نقلیه و با هدف پیشگیری از ادامه این روند شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و همچنین بررسی دقیق صحنه‌های جرم و آثار برجای‌مانده موفق شدند هویت متهم اصلی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه سارق را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی و مواجهه با مدارک و مستندات قانونی به ۳۲ فقره سرقت رینگ و لاستیک در سطح استان اعتراف و ۲ نفر از همدستان خود را نیز معرفی کرد.

سردار نجفی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، افزود: شهروندان وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و ضدسرقت مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه تردد یا فعالیت مشکوک موضوع را بلافاصله از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6920267

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