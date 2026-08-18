سارقان گردنبند در تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر،پلیس تهران از دستگیری یک باند سهنفره گردنبندقاپ خبر داد؛ سارقان که تصاویر برخی سرقتهایشان در فضای مجازی منتشر شده بود، با شناسایی زنان در نقاط مختلف شهر، اقدام به سرقت گردنبند آنها میکردند.
بررسیهای پلیس نشان میدهد اعضای این باند برای انتخاب سوژههای خود، زنان را در موقعیتهایی که احتمال غافلگیری آنها بیشتر بود، زیر نظر میگرفتند. یکی از شگردهای این افراد، شناسایی زنانی بود که مقابل کافهها نشسته و در حال صرف نوشیدنی
بودند.
سارقان پس از انتخاب سوژه، در فرصتی مناسب به او نزدیک شده و با ایجاد رعب و غافلگیری، گردنبند را از گردنش خارج کرده و متواری میشدند.
در جریان عملیات پلیس برای دستگیری اعضای این باند، دو نفر از سارقان دستگیر شدند. متهم سوم نیز هنگام فرار با مأموران مواجه شد که در جریان این تعقیب و گریز، با شلیک پلیس از ناحیه پا مجروح و در نهایت دستگیر شد.
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